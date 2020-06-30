النيابة تتحرى عن مشاجرة بسبب كلب شرس في إمبابة

طلبت نيابة إمبابة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة إمبابة، بسبب خلاف على توقف شاب بكلب شرس على ناصية شارع، مما يؤدي إلى إرهاب الأطفال والإستعلام عن حالة المصابين في المشاجرة تمهيدا للإستماع ﻻقوالهم للوقوف علي أسبابه وملابساته .





أسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص، وضبط رجال المباحث المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.





تلقي قسم شرطة إمبابة بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط 3 مصابين على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين وجود مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء وتبين إصابة 3 أشخاص إصابات بالغه من بينهم نجار فقد كف يده.





وبالتحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والطرف الآخر بسبب معاتبة أحد المتهمين على تركة كلبه في الشارع ويرهب الأهالي والأطفال، فتطورت المشاده بينهم إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي بين الطرفين، تمكنت القوات من فض المشاجرة وضبط 2 متهمين.





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، واقر أحد المتهمين بأنه يربي كلب وكان يقف بيه في الشارع وجاء المجني عليه لمعاتبة لوقوفه الدائم بالكلب في الشارع ويسبب الذعر للأهالي والأطفال في الشارع.





وأضاف أنه تطورت الخلاف بينهما لمشاجرة وتشابك بالأيدي بين الطرفين وجاء اثنان من اقارب المجني عليه واستعان المتهم بشقيقه وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، على أثرها قاموا بأصابة المجني عليه بجرح قطعي في يده أفقده كف يده، وأنه لم يقصدو ذلك بل كانوا يدافعون عن أنفسهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.



