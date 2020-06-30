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سامح شكري: اهتمام من أعضاء مجلس الأمن بما عرضته مصر حول ملف السد الإثيوبي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:42 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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كـريـم الـخـطـيـب
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن جلسة مجلس الأمن أتاحت فرصة لمصر لعرض موقفها بشكل واضح، واستعراض المراحل المختلفة للمفاوضات من حل توافقي يراعي مصالح الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا ويوفر الاطمئنان لدول المصب وتجنب أي ضرر.

وأضاف «شكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «DMC» أن هناك اهتماما من أعضاء مجلس الأمن بما عرضته مصر حول ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح وزير الخارجية، أننا لمسنا قدرا أعلى من التفاهم من أعضاء المجلس وحدث تفاعل معها، مشيرا إلى أن ملف سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر ولابد من تناولها من قبل الجهة المسئولة وتجنب أي تصعيد او توتر في العلاقات بين الدول شرق إفريقيا حتى لا تتفاقم الأوضاع.

وأشار إلى أن المسار الذي أطلقه مكتب الاتحاد الأفريقي أن يكون الفهم المشترك بعد أسبوعين من المفاوضات، وهناك مشروع قرار طرح من قبل مصر وسيكون محل تداول بين الأعضاء، متمنيا ان تأتي المفاوضات القادمة بنتيجة تنهي الاختلاف وإنهاء أي خلاف أو توتر والتركيز على المصالح المشتركة.
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