بعد اللجوء لمجلس الأمن.. أحمد موسى: الإعلام الإثيوبي يهاجم مصر ومش هرد عليهم.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى ، عن الإعلام الإثيوبي يهاجم مصر خلال الفترة الماضية بسبب أزمة سد النهضة، مؤكدا أن المحللين الأثيوبيين يطالبون دولتهم بعدم الذهاب لأي تفاوض مع مصر والسودان في هذا الأمر.





وقال موسى ، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء أن الإعلام الأثيوبي يخشى الهزيمة من مصر في المحافل الدولية ونحذر من الذهاب للتحكيم لأنه من الممكن أن يأتي بالسلب على أديس أبابا.





وأضاف مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن أثيوبيا تتوحد حول مشروعهم الضخم والذي يسبب مشاكل في الماء لمصر والسودان، لافتا إلى أن بعض الصحف تهاجم مصر بسبب لجوائها لمجلس الأمن لحل أزمة السد.





وأكد الإعلامي، أن ذهاب مصر لمجلس الأمن شئ أزعج الأثيوبيين، مشيرا إلى أن مصر ذهب لمجلس الأمن بعد عدم تحرك الأتحاد الافريقي في ازمة سد النهضة منذ عام 2011.





وتابع أنه :"مش هرد على الأعلام الأثيوبي المهاجم لبلدي مصر، ومش هنسيب حقنا في النيل، وأقول للاعلام بتاعهم اهدوا شوية، ونهر النيل حقنا من ملايين السنوات، ومحدش يقدر ينكر الأمر ده".







