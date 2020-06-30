AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد اللجوء لمجلس الأمن.. أحمد موسى: الإعلام الإثيوبي يهاجم مصر ومش هرد عليهم.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:19 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عادل نصار
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الإعلام الإثيوبي يهاجم مصر خلال الفترة الماضية بسبب أزمة سد النهضة، مؤكدا أن المحللين الأثيوبيين يطالبون دولتهم بعدم الذهاب لأي تفاوض مع مصر والسودان في هذا الأمر.

وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء أن الإعلام الأثيوبي يخشى الهزيمة من مصر في المحافل الدولية ونحذر من الذهاب للتحكيم لأنه من الممكن أن يأتي بالسلب على أديس أبابا.

وأضاف مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن أثيوبيا تتوحد حول مشروعهم الضخم والذي يسبب مشاكل في الماء لمصر والسودان، لافتا إلى أن بعض الصحف تهاجم مصر بسبب لجوائها لمجلس الأمن لحل أزمة السد.

وأكد الإعلامي، أن ذهاب مصر لمجلس الأمن شئ أزعج الأثيوبيين، مشيرا إلى أن مصر ذهب لمجلس الأمن بعد عدم تحرك الأتحاد الافريقي في ازمة سد النهضة منذ عام 2011.

وتابع أنه :"مش هرد على الأعلام الأثيوبي المهاجم لبلدي مصر، ومش هنسيب حقنا في النيل، وأقول للاعلام بتاعهم اهدوا شوية، ونهر النيل حقنا من ملايين السنوات، ومحدش يقدر ينكر الأمر ده".

  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سد النهضة وليبيا.. أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي ..فيديو

أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع وزراء ري مصر والسودان وأثيوبيا.. فيديو

أزمة سد النهضة.. أحمد موسى: مرسى خاف على الثروة السمكية للسودان وليس حياة الـ 100 مليون مصري.. فيديو

أحمد موسى: العالم يرى مخاطر السد الإثيوبي الفنية

مياه النيل حق أصيل.. أحمد موسى: مصر تتعامل بمبدأ حسن النوايا في مفاوضات سد النهضة

إثيوبيا تناقض نفسها: سد النهضة لا يمثل تهديدا أمنيا أو ضررا لـ مصر

ترشيحاتنا

تمثال حاكمة النيل.. هل ردت مصر على رسالة رئيس الوزراء الإثيوبي؟

3 ميزات في واتسآب لا يعرفها الكثيرون

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

تبدأ من 9 صباحا.. التموين: تعديل مواعيد صرف السلع التموينية

منها 3 عربية | الاتحاد الاوروبي يفتح أبوابه لـ 14 دولة بدون أمريكا

أول تعليق من صالح جمعة على واقعة التصفيق له فى تدريبات الأهلي

AdvertisementS

الأعلى للأثار تكشف تفاصيل التمثال الذي ظهر بجوار وزير الخارجية أثناء إلقاء خطابه.. فيديو

تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

رغم حقنها بجرعتين بلازما.. تدهور ملحوظ في حالة رجاء الجداوي

فيروس ليزا في إيطاليا يتسبب في قتل قطة ويصيب 4 أفراد

تعرف على سعر طرح الكمامة على بطاقة التموين بدءا من الغد

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعها بإطلالة جديدة.. والجمهور: شكلك حامل

مسئول بمنظمة الصحة العالمية: الأسوأ لم يأت بعد

مزيج من 3 فيروسات ومصدره الخنازير.. G 4 فيروس صينى جديد يهدد بكارثة عالمية.. تفاصيل

3 ميزات في واتسآب لا يعرفها الكثيرون

مجنونة يا قوطة..الفلاحين تحذر: ارتفاع مرتقب بأسعار الطماطم

بعد الإعلان عن استئناف البطولة في سبتمبر.. إجراءات الكاف لتجنب الإصابة بكورونا في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من داخل سيارتها.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

بـ تايجر فوق الركبة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة

كاش مايوه وفساتين قصيرة.. 5 صور من العطلة الصيفية لـ رانيا يوسف على مدار الأسبوع تستفز الجمهور