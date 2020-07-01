فى ذكرى 30 يونيو..أهالى الفيوم يهتفون الشعب يريد إعدام الإخوان.. شاهد

تعتبر ثورة 30 يونيو هى الثورة الحقيقية التى مازالت فى القلوب وأذهان الشعب المصرى ، حتى الآن، فهى نقطة تحول فى التاريخ الحديث وخروج الدولة المصرية من عنق الزجاجة ، وانحياز الجيش والشرطة وكافة أجهزة الدولة المختلفة للشعب المصري.

ففى محافظة الفيوم، شهدت ساحة ديوان عام محافظة الفيوم، تجميع المئات من أبناء محافظة الفيوم، الذين هتفوا بعبارات " الشعب يريد إعدام الإخوان"، وخرج العشرات من أهالى محافظة الفيوم ، يحملون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتفون ضد جماعة الإخوان المحظورة .





اقرأ أيضا :

ميدان السواقى.. شاهد على انطلاق ثورة 30 يونيو لأبناء الفيوم





واشترك فى المسيرة جميع طوائف الشعب المصرى ، كبار وشباب واطفال ورجال ونساء ، الذين خرجوا من منازلهم ، للمشاركة فى الثورة ، وكذلك شهدت ميادين مراكز المحافظة أيضا ، تواجد العشرات من أبناء القرى والمراكز والذين زحف بعضهم إلى ميدان السواقى بالفيوم للمشاركة فى ثورة 30 يونيو .