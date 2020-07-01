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محافظات

فى ذكرى 30 يونيو..أهالى الفيوم يهتفون الشعب يريد إعدام الإخوان.. شاهد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:02 ص
أهالى الفيوم يهتفون
أهالى الفيوم يهتفون الشعب يريد أعدام الأخوان
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تعتبر ثورة  30 يونيو هى الثورة الحقيقية التى مازالت فى القلوب وأذهان الشعب المصرى ، حتى الآن، فهى  نقطة تحول فى التاريخ الحديث وخروج الدولة المصرية من عنق الزجاجة ، وانحياز الجيش والشرطة وكافة أجهزة الدولة المختلفة للشعب المصري.

ففى محافظة الفيوم، شهدت ساحة  ديوان عام محافظة الفيوم، تجميع المئات من أبناء محافظة الفيوم،  الذين هتفوا  بعبارات  " الشعب يريد إعدام الإخوان"، وخرج العشرات  من أهالى محافظة الفيوم ، يحملون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتفون ضد جماعة الإخوان المحظورة .


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واشترك فى المسيرة  جميع طوائف الشعب المصرى ، كبار وشباب واطفال ورجال ونساء  ، الذين خرجوا من  منازلهم  ، للمشاركة فى الثورة ، وكذلك شهدت ميادين مراكز المحافظة أيضا ، تواجد العشرات من أبناء القرى والمراكز والذين زحف بعضهم إلى ميدان السواقى بالفيوم للمشاركة فى  ثورة 30 يونيو .

فى ذكرى 30 يونيو..أهالى الفيوم يهتفون الشعب يريد إعدام الإخوان.. شاهد
فى ذكرى 30 يونيو..أهالى الفيوم يهتفون الشعب يريد إعدام الإخوان.. شاهد
فى ذكرى 30 يونيو..أهالى الفيوم يهتفون الشعب يريد إعدام الإخوان.. شاهد
فى ذكرى 30 يونيو..أهالى الفيوم يهتفون الشعب يريد إعدام الإخوان.. شاهد
فى ذكرى 30 يونيو..أهالى الفيوم يهتفون الشعب يريد إعدام الإخوان.. شاهد
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