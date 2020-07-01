تحركات برلمانية بشأن تطوير قضبان السكة الحديد.. نواب: وجود شراكة بين القطاع الخاص والدولة يساهم في تقديم خدمات أفضل.. ومطالب بإنشاء اشتراكات مخفضة لأصحاب المعاشات وذوي الإعاقة

وأشارت إلى أن إنجازات وزارة النقل فى مجال السكك الحديدة واضح وظاهر للعيان، حيث تم توريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2,086 مليار جنيه، كما تم توريد عدد 260 جرار جديد وإعادة تاهيل وتطوير وعمرة عدد 172 جرارا.





وأردفت: ومن المفخرة لقطاع السكك الحديدة أنه تم وصول أول 30 جرارا حتى الآن، وتم شحن عدد 20 جرارا أخرى بتاريخ 25 مايو ومن المقرر وصولها لميناء الإسكندرية 13 يونيو 2020، كما تم شحن عدد 20 جرار أخري يوم 2 يونيو لتصل ميناء الإسكندرية 25 يونيو 2020 ليصل إجمالي الجرارات الجديدة الموردة إلي 70 جرارا.





ولفتت إلى أنه ربما ينقص هذا التطوير حلقة غاية فى الأهمية، ألا وهي تطوير القضبان التى تسير علها هذه القطارات، فهناك قضبان للسكك الحديدة لم تنالها اى عمليات تطوير منذ ربع قرن، وهناك قضبان تهالكت لدرجة أنها المتسبب فى حوادث القطارات في الآونة الأخيرة كما طالعنا فى وسائل الإعلام وتقارير رسمية، كما أن نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديديــة تحتاج الى تطوير كى تتلاءم وشبكة القطارات الجديدة.





وأضافت أن كثيرا من قضبان المحطات بحاجة للتجديد والصيانة المستمرة حتى تتماشى مع الإمكانيات الحديثة للعربات الجديدة، بالإضافة إلى أنها تعمل من خلال نظام تشغيل معين ومحدد وجديد، في ظل استمرار العمل بنظام قديم في تشغيل قطارات السكة الحديد، الأمر الذي يتطلب إلى التأكد أولا من استعداد تحمل القضبان وهذا النظام للامكانيات الجديدة التي تتطلبها هذه الصفقات.





وطالبت بمراجعة حالة قضبان السكة الحديد والكشف عن مدى استيعابها للنظم التشغيل الجديدة التي ستتطلبها القطارات الجديدة، وكذلك مراجعة منظومة الإشارات حتى يحدث المرجو الإيجابي من هذه الصفقات، ووضع مدة زمنية محددة يتم فيها تحديث وصيانة قضبان وعربات السكك الجديد المتهالكة قبل بدء تشغيل العربات والجرارات الجديدة.





ومن جانبه، طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة دعم المواطن البسيط وأصحاب المعاشات والطلاب وذوى الإعاقة بشأن تذاكر القطارات بتخصيص اشتراك شهرى لهم بسعر مخفض.

وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن بالنسبة لباقى المواطنين من الممكن أن تقوم الوزارة بزيادة أسعار تذاكر القطارات دون هؤلاء الفئات مقابل تقديم أفضل الخدمات لهم داخل القطارات، لافتًا الى أن الفترة القادمة ستشهد تطوير كبير فى هيئة السكة الحديد بعد الصفقات التى تم التعاقد عليها بشأن استيراد قطارات وعربات من الخارج.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن يكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى تطوير قطبان السكة الحديد والقطارات والعربات وغيرها مما يحقق فائدة تصب فى صالح الدولة والمواطن.

قال فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه منذ أن تسلم كامل الوزير مهام وزارة النقل وهو يقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير هيئة السكة الحديد بالإضافة إلى استيراد جرارات وقطارات جديدة. كما

وأكد "فتى "لـ"صدى البلد"، أن من أبرز المميزات التى قام بها أيضا هو قضاؤه على الفساد وتزوير تذاكر القطارات والتزويغ من دفع التذكرة والإهمال، مطالبًا بضرورة زيادة سعر التذكرة مقابل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين لتحسين منظومة السكة الحديد

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بإنشاء مصنع خاص لتصنيع قطبان السكة الحديد وعربات القطارات، وذلك يساهم بشكل كبيرة فى تطوير المنظومة ومنع استيراد العربات وقضبانها.



