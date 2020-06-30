مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة: سنطالب بالتدخل الفني والسياسي بمفاوضات سد النهضة

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة ، إن اللجنة الخماسية التى شكلت من الجامعة العربية سوف تجتمع مع الأمين العام للامم المتحدة، بعد نصف ساعة من الآن، من أجل تنسيق المواقف وأن لا ينفرد الاتحاد الإفريقى بملف سد النهضة، وضمانا لكافة الحقوق العربية والتى تجتمع على ضفاف نهر النيل.









وأضاف "عبد الفتاح "خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن اللجنة ستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتدخل على المستوى الفنى والسياسى، وتابع:"الأمم المتحدة دائمًا ما تنادى بتفادى النزاعات وإعطاء الإنذار حال ذلك، ومصر أعطت الإنذار المبكر منذ فترة وأمس أعطت إنذارا آخر ".









وأكد المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن الكرة فى ملعب الاتحاد الإفريقى الآن، ونطالب بمشاركة خبراء مياه من الأمم المتحدة فى مفاوضات سد النهضة، وتابع:"لابد أن تسير مفاوضات الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة معًا".









وأكد "عبد الفتاح"، أن مصر والسودان متفقتان على أن سد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين، ومتطابقتان تمامًا في هذا الأمر.