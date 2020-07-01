انتشال التميمي: تغييرات بإدارة الجونة السينمائي سنعلن عنها قريبا

أكد انتشال التميمي مدير الجونة السينمائي أنه يعتز بادارة المهرجان بشكل خاص، مثمنا دورهم خلال السنوات الثلاث الماضية، سواء عمرو منسي، بشرى، أو أمير رمسميس وكمال زيادة، ولكنه أشار في الوقت نفسه لـ"ًدى البلد" أن تغييرات في الإدارة سوف يعلن عنها في وقت مناسب، من شأنها تحقيق مزيد من الجودة قبل انطلاق الدورة الرابعة.
وقرر مهرجان الجونة السينمائي أن يعدل مواعيد إقامة دورته الرابعة، لتصبح في الفترة مابين 23 - 31 أكتوبر 2020 في مدينة الجونة، أي بمثابة شهر زائد عن المواعيد المُعلن عنها سابقًا. سيتم الإعلان عن برنامج الدورة الرابعة للمهرجان في نهاية سبتمبر 2020.
وقرر مهرجان الجونة السينمائي أن يعدل مواعيد إقامة دورته الرابعة، لتصبح في الفترة مابين 23 - 31 أكتوبر 2020 في مدينة الجونة، أي بمثابة شهر زائد عن المواعيد المُعلن عنها سابقًا. سيتم الإعلان عن برنامج الدورة الرابعة للمهرجان في نهاية سبتمبر 2020.