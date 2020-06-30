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وزير الخارجية: ملف سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر..فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:06 م
سامح فهمي
سامح فهمي
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محمد حليم قنديل

قال سامح فهمي وزير الخارجية, إن ملف سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر ولجميع المصريين.

وأضاف سامح فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي ٱم سي" الفضائية, أن تعليق أثيوبيا بالامس عن موقفها لم يكن مفهوم بالكامل.

وتابع وزير الخارجية, أننا علي استعداد تام الذهاب الي أي مكان لعرض قضيتنا بملف سد النهضة وايجاد حل يرضي الجميع في النهاية.

وأوضح سامح فهمي, أن لدينا الاطروحات الفنية والموضوعية والقانوينة الذي تدعم موقفنا عندما يتم عرض ملف سد النهضة في أي مكان.

وأشار إلي أن هناك مسارات متوازية لحل ازمة سد النهضة وهم مسار مجلس الأمن ومسار الاتحاد الافريقي.

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