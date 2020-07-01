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سيارات

جنرال موتورز تنتج الشبح الجديد فى أسطول الجيش الأمريكي .. صور

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية أمس أنها منحت عقدًا بقيمة 214.3 مليون دولار لإنتاج أحدث مركبة فرقة مشاة تابعة للجيش الأمريكي باسم ISV .


وقالت الشركة إن السيارة الجديدة ISV  تستند إلى سيارة شفروليه كولورادو ZR2 للطرق الوعرة ، فقد تم تصميمها باستخدام الأجزاء الجاهزة في الغالب، وسيتم تشغيلها بمحرك Duramax التربيني.


وأوضحت الشركة أن 90 % من السيارة ISV تم تصنيعه باستخدام الأجزاء التجارية الجاهزة،و لديها نفس بنية الشاحنة متوسطة الحجم الموجودة تحت كولورادو ZR2 الرائعة ، ونص العقد على إنتاج 2065 مركبة ، والتي يبلغ متوسط سعرها  ما يزيد قليلًا عن 100  ألف دولار لكل ISV.


كما تم تصميم ISV الاستكشافي لتوفير حركة أرضية سريعة ، وستكون عبارة عن ناقلة جنود خفيفة ومرنة لجميع التضاريس تهدف إلى نقل فرقة مشاة من تسعة جنود تتحرك في جميع أنحاء ساحة المعركة ، ويتم حملها من طائرة هليكوبتر UH-60 Blackhawk وصغيرة بما يكفي تخزينها  داخل طائرة هليكوبتر CH-47 Chinook من أجل النقل الجوي.


وتستمد السيارة ISV قوتها من محرك توربو Duramax سعة 2.8 لتر ،   يرسل 186 حصانًا من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

جنرال موتورز تنتج الشبح الجديد فى أسطول الجيش الأمريكي .. صور
جنرال موتورز تنتج الشبح الجديد فى أسطول الجيش الأمريكي .. صور
جنرال موتورز تنتج الشبح الجديد فى أسطول الجيش الأمريكي .. صور
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