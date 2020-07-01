تركيا تهدد العالم.. أردوغان يغرق أوروبا بالمخابرات والإرهابيين..غزو ليبيا وسوريا والعراق.. أزمات مع فرنسا واليونان والناتو.. تلفيق قضايا التجسس للدبلوماسيين





نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية تقريرا بعنوان "اتهام تركيا بمحاولة واسعة لتقويض الديمقراطية الأوروبية".





وجاء بالتقرير أنه يبدو أن محاولة نظام رجب طيب أردوغان لإسكات المعارضين في الخارج تؤثر على كل دول غربية تقريبا، وتكافح معظم هذه الدول للحفاظ على حمايتها لحرية التعبير والاحتجاجات.





وأضاف أن تركيا تسعى لتسلم صحفيين أتراك من أوروبا، وتراقب أي شخص ينتقد نظام أنقرة، وتشجع أيضًا البلطجية اليمينيين المتطرفين على مهاجمة المتظاهرين الأكراد، وفقًا لعشرات التقارير. في جميع أنحاء أوروبا. هناك محاولة متزايدة من أنقرة للتدخل في السياسة المحلية وتخريب المؤسسات الديمقراطية وملاحقة الصحفيين والمفكرين المستقلين والنقاد والمعارضين والأقليات.





خلال الأسبوع الماضي، تعرض متظاهرون في فيينا، الذين عبروا عن معارضتهم للغزو العسكري التركي الجديد لشمال العراق، للهجوم المنهجي من قبل مجموعات من النشطاء اليمينيين المتطرفين المدعومين من أنقرة. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، كان على شرطة فيينا حماية المتظاهرين من الهجمات المستمرة من قبل "القوميين الأتراك". قال السكان المحليون إنهم كانوا أعضاء في مجموعة تسمى الذئاب الرمادية.





ولتوضيح كيف تسعى تركيا للتأكد من عدم وجود احتجاجات في أوروبا ضد سياساتها، تدخلت وزارة الخارجية التركية في النمسا، وأصدرت بيانًا زعمت فيه أن الاحتجاجات كانت تجمعات نظمها حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية. غالبًا ما تدعي أنقرة أن أي شخص يحتج أو ينتقدها على وسائل التواصل الاجتماعي هو "إرهابي".. انتقدت تركيا النمسا، مدعية أنها تسمح بدعاية حزب العمال الكردستاني من خلال هذه المسيرات قائلة إن هذه الاحتجاجات غير مقبولة.





وفي ألمانيا ، تُتهم تركيا بإرسال عملاء استخبارات لتعقب المنشقين. وبحسب ما ورد اتهم المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ومقره برلين أنقرة باستخدام المنظمات الإسلامية والمؤسسات العامة للتجسس على معارضتها في ألمانيا.





تزعم هذه التقارير أن مجموعة الاستخبارات التركية ، MIT ، «وسعت أنشطتها في ألمانيا لسنوات» ، وفقًا لـ"أراب ويكلي". ووفقًا لصحيفة "أحوال"، فقد طورت تركيا أيضًا تطبيقًا يستخدم لتتبع المنفيين المنشقين والشركات متوسطة الحجم، حسبما ذكرت وكالة التجسس المحلية الألمانية في تقرير سنوي.





ويشبه استخدام الأراضي الأوروبية من قبل أجهزة الاستخبارات الأجنبية موجة من الاغتيالات التي نفذتها إيران، والتي تعمل حاليًا بشكل وثيق مع تركيا في قضايا السياسة الخارجية.





في عام 2014، التقى الحرس الثوري الإيراني مع الإخوان المسلمين في تركيا لتنسيق السياسات. حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا له جذور في جماعة الإخوان المسلمين. وتدعم أنقرة الجماعات الأخرى المرتبطة بالإخوان ، مثل حماس.





وأكدت تقرير "نورديك مونيتور" ، في مايو ، أن محاولات تركيا لتعقب ومتابعة المعارضين تتجاوز ألمانيا والنمسا. يشير تقريرهم إلى تعقب المنشقين في السويد والدنمارك وهولندا. في هذه الحالات، زعمت أنقرة أنها كانت تبحث عن أعضاء حركة مرتبطة برجل الدين التركي المنفي في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، والتي تدعي تركيا أيضا أنها إرهابية. أغلقت أنقرة المدارس والمنظمات الاجتماعية المرتبطة برجال الدين وضغطت على الدول الأخرى للقيام بنفس الشيء.





قال التقرير إن أكثر من 2000 منظمة غير حكومية تم إغلاقها بالقوة في تركيا منذ عام 2016، وأن الأشخاص المرتبطين بهذه الجماعات، أو الصحفيين المرتبطين بوسائل الإعلام المعارضة إما سجنوا بعشرات الآلاف أو فروا إلى أوروبا.





وكان تقرير نشرته صحيفة "اكسبريس" البريطانية حذر من تمويل تركيا وقطر للجماعات الإرهابية في بريطانيا وأوروبا، مثل جماعة الإخوان وداهش.





تستخدم تركيا بشكل متزايد جميع مكاتبها الحكومية، بما في ذلك وزارة الخارجية، لوقف أي نقد لها في أوروبا، حتى الرسوم المتحركة التي تعود إلى سنوات سابقة. على سبيل المثال ، تم استدعاء سفير ألمانيا في أنقرة لرسم كاريكاتير ظهر في صحيفة ألمانية في عام 2011. الألمانية أنجيلا ميركل ، وهي واحدة من الداعمين الرئيسيين لتسلط تركيا المتزايد - ولاعب رئيسي في سياسة الاتحاد الأوروبي بدفع تركيا للحفاظ على تمكن اللاجئون بعيدًا عن أوروبا ومروج لبيع الأسلحة إلى أنقرة - من تمكين الحالات من المضي قدمًا في ألمانيا ضد منتقدي تركيا.





أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ميركل وافقت شخصيًا في عام 2016 على محاكمة ممثل كوميدي لسخريتة من أردوغان. تمت قراءة القصيدة الساخرة على شاشة التلفزيون، وقدمت شكوى جنائية من تركيا. على الرغم من محاولات ميركل تمديد قوانين أنقرة الاستبدادية بشكل متزايد إلى ألمانيا لمنع النقد، أسقط المدعون الألمان القضية في أكتوبر 2016.





وقد نشرت صحيفة "هاآرتس" العبرية و"بلقان إنسايت" وصحف أخرى عن عمليات الاختطاف في البلقان وكذلك الضغط الذي تمارسه أنقرة لمنع أي منشقين أتراك من الحصول على اللجوء. مرة أخرى ، زعمت تركيا أنها تلاحق الأفراد المرتبطين بغولن فقط. ومع ذلك ، فإن عمليات الترحيل السري خارج نطاق القانون ، من النوع الذي استخدمته الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر ، تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.





واتهم الصحفيون الأتراك الذين اضطروا للفرار أنقرة بارتكاب جرائم متنوعة. كتب كان دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة "جمهورييت"، في صحيفة واشنطن بوست في ديسمبر الماضي أن أنقرة كانت حتى تجيز اغتيال المنشقين في الخارج. وأشار إلى ثلاث عضوات من حزب العمال الكردستاني (PKK) تم إطلاق النار عليهن في الرأس في مكتب الإعلام الكردستاني في وسط باريس عام 2013".





وقال مقال دوندار إن مشرعًا تركيًا حذر ألمانيا من إرسال أعضاء من "فرقة ضربات" من ثلاثة أفراد إلى برلين. كما ضغطت أنقرة على الدول الغربية في تركيا. اعتقلت تركيا محاميا للسفارة الألمانية في أنقرة بتهمة "التجسس" ، بحسب القضية. كان من المفترض أن يساعد المحامي في طلبات اللجوء.





أفادت إذاعة "صوت أمريكا" بأن تركيا اعتقلت أيضًا موظفًا في القنصلية الأمريكية، وهو مترجم لوكالة مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة "الإرهاب" في يونيو 2020. وفقًا لهذه المقالة، قامت تركيا بتسليم ما لا يقل عن 80 شخصًا من 18 دولة في السنوات الأخيرة.





يبدو أن محاولات أنقرة لإسكات المعارضين في الخارج تؤثر على كل دولة غربية تقريبًا ، وتكافح معظم هذه البلدان للحفاظ على حمايتها لحرية التعبير والاحتجاجات. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هاجمت قوات الأمن التركية في سفارتهم في واشنطن المتظاهرين والشرطة في عام 2017. وعلى الرغم من غضب الولايات المتحدة في البداية، إلا أن وزارة الخارجية عملت بهدوء لإسقاط القضايا في عام 2018. وقد أنكرت ذلك، ولكن من غير المعتاد أن تهاجم الحكومات الأجنبية الأمريكيين للاحتجاج على الأراضي الأمريكية.





حاولت تركيا أيضًا تنظيم تجمعات سياسية في أوروبا. في عام 2017، اتهمت أنقرة هولندا بأنها "نازية" لمنع التجمعات التركية الموالية للحكومة اليمينية المتطرفة. في محاولة نادرة لمواجهة تدخل أنقرة في السياسة الداخلية الأوروبية، نفت ألمانيا وهولندا طلب أنقرة بتنظيم تجمعات سياسية كبيرة للحزب الحاكم في تركيا. كما اتهمت أنقرة ميركل، على الرغم من موقفها المؤيد لتركيا، بأنها "نازية" في عام 2017.





ووفقا لموقعي "مينيت" التركي و"نورديك مونيتور"، سعت محكمة في اسطنبول إلى تسليم صحفي تركي مقيم في السويد. ووفقًا للمقالة ، فإن 'ليفينت كينيز ، محرر في "نورديك"، متهم بالتشهير بالمدعي والقاضي في محكمة في اسطنبول في مقال نشر على موقع الأخبار TR724 باللغة التركية في فبراير 2018.





محاولة ضرب المعارضين في أوروبا هي امتداد للسياسات داخل تركيا، حيث تم سجن معظم منتقدي الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) في الحكومة أو تم اتهامهم بارتكاب جرائم مختلفة. منذ محاولة انقلاب في عام 2016 ، تشير التقارير إلى أن الحكومة أغلقت 53 صحيفة و 20 مجلة و 24 قناة إذاعية، بالإضافة إلى ست وكالات أنباء، مما يعني أن جميع وسائل الإعلام في أنقرة تقريبًا تسيطر عليها الآن إما الحكومة أو من قبل الموالين للحزب الحاكم. غالبًا ما يكون هناك تنوع في الآراء يتم التعبير عنه اليوم في وسائل الإعلام في إيران والصين وروسيا منه في تركيا.





في تركيا، يتم اعتقال أعضاء حزب المعارضة وسجنهم. حُكم على رئيس حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول ، كانان كافتانجي أوغلو، بالسجن 9 سنوات لانتقاد عبر عنه على وسائل التواصل الاجتماعي قبل سبع سنوات. كما يتم عزل عمد الأقليات الكردية من مناصبهم المنتخبة ديمقراطيًا.





الصورة العامة هي أن تركيا واحدة من عدة دول تسعى لتقويض المؤسسات الديمقراطية الأوروبية والتزام الاتحاد الأوروبي بحرية التعبير. وقد خص منتقدي إيران وروسيا وتركيا بهذه المحاولات. لكن تركيا تختلف عن إيران وروسيا ، لأنها عضو في حلف شمال الأطلنطي "الناتو" وكانت تعتبر ذات مرة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد استخدمت عضويتها بشكل متزايد في الناتو للمطالبة بالاتحاد الأوروبي بلعب دور أكبر في مغامرة تركيا العسكرية ، بما في ذلك غزو سوريا والعراق وليبيا.





تركيا الآن في خلاف مع فرنسا حول ليبيا، مما يعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإهانات. حاولت أنقرة الضغط على الناتو لبذل المزيد من أجل تركيا برفض الموافقة على خطط الناتو لدول البلطيق. كما أن أنقرة تتعارض باستمرار مع اليونان بشأن حقوق الطاقة في شرق المتوسط واللاجئين. في 17 يونيو ، ذكرت رويترز أن تركيا لا تزال تمنع خطة الناتو لبولندا ودول البلطيق على ما يبدو كوسيلة ضغط للتنازلات التي تريدها.



