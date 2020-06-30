رضا عبد العال: اطالب أندية الدوري بعمل استفتاء لإهداء الدوري للأهلي وإلغاء الموسم

قال رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو انه يتعين على أندية الدوري الممتاز عمل استفتاء لإهداء اللقب للأهلي وإلغاء هذا الموسم نظرًا لضيق الوقت في استكمال الدوري.





وأضاف عبد العال خلال استضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق ؛ ان فترة غياب اللاعبين اكثر من ٣ شهور عن التدريبات سيؤثر على اللياقة البدنية وبالتالي سيكون هناك إصابات كثيرة حال عودة الدوري مع عدم منح اللاعبين فترة كافية للاستعداد لعودة النشاط مرة أخرى .





وتابع : اطالب باستفتاء بين الأندية لاتخاذ قرار واحد وهو الغاء الموسم ومنح اللقب للأهلي والإستعداد للموسم الجديد.