قبل ساعات من تطبيقها.. كل ما تريد معرفته عن ضريبة القيمة المضافة السعودية

تمثل الضرائب لكل دول العالم المصدر الرئيسي للدخل القومي للبلاد الأمر الذي يعود بالنفع علي المواطنين حيث رفع قيمة الخدمات المُقدمة لهم والارتقاء بالمستوي المعيشي للفرد، وكلما زاد التزام المواطنين بسداد تلك الضرائب زادت حصيلة الخزانة العامة، ومن ثم زيادة النهوض والرقي في تقديم الخدمات المختلفة.





وبداية من الصباح الباكر تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة مع ضريبة القيمة المضافة والتي زادت من 5% إلي 15% وفق ما أعلنته هيئة الزكاة والدخل السعودية، ونرصد خلال التقرير الذي بين ايدينا كل ما يهم المواطن السعودي عن ضريبة القيمة المضافة.





ولتسهيل تطبيق نسبة الرفع بالضريبة، والتي تخص العقود والتوريدات والفواتير الصادرة قبل تاريخ 11 مايو 2020، ستكون هناك مرحلة انتقالية بحيث يتم دفع الضريبة بالنسبة القديمة 5% حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو حتى تجديد أو انتهاء العقد أيهم أقرب، ثم ترتفع نسبة الضريبة عليها من 5% إلى 15%.





وفيما يتعلق بالعقود مع الجهات الحكومية المبرمة قبل 11 مايو فإن التوريدات بهذا العقد سوف تستمر بنفس النسبة حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو انتهاء العقد أيهما أقرب، وينطبق هذا على السلع التي جرى إصدار فواتيرها أو توريداتها قبل يوم 11 مايو الماضي.





كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد دعت في وقت سابق أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالموعد المحدد، مؤكدةً استمرار حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية؛ للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.





جدير بالذكر ان الهيئة عقدت أكثر من 12 ورشة عمل خلال شهر يونيو، بعد قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب بث مباشر وإرشادات مختصرة ونماذج وأمثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إرشادات وأمثلة فعلية، لتوعية الموردين والمستهلكين بالتغير الحاصل.



