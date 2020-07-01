AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

قبل ساعات من تطبيقها.. كل ما تريد معرفته عن ضريبة القيمة المضافة السعودية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:01 ص
هيئة الزاكة والدخل
هيئة الزاكة والدخل السعودية
Advertisements
محمود نوفل
تمثل الضرائب لكل دول العالم المصدر الرئيسي للدخل القومي للبلاد الأمر الذي يعود بالنفع علي المواطنين حيث رفع قيمة الخدمات المُقدمة لهم والارتقاء بالمستوي المعيشي للفرد، وكلما زاد التزام المواطنين بسداد تلك الضرائب زادت حصيلة الخزانة العامة، ومن ثم زيادة النهوض والرقي في تقديم الخدمات المختلفة.

وبداية من الصباح الباكر تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة مع ضريبة القيمة المضافة والتي زادت من 5% إلي 15% وفق ما أعلنته هيئة الزكاة والدخل السعودية، ونرصد خلال التقرير الذي بين ايدينا كل ما يهم المواطن السعودي عن ضريبة القيمة المضافة.

ولتسهيل تطبيق نسبة الرفع بالضريبة، والتي تخص العقود والتوريدات والفواتير الصادرة قبل تاريخ 11 مايو 2020، ستكون هناك مرحلة انتقالية بحيث يتم دفع الضريبة بالنسبة القديمة 5% حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو حتى تجديد أو انتهاء العقد أيهم أقرب، ثم ترتفع نسبة الضريبة عليها من 5% إلى 15%.

وفيما يتعلق بالعقود مع الجهات الحكومية المبرمة قبل 11 مايو فإن التوريدات بهذا العقد سوف تستمر بنفس النسبة حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو انتهاء العقد أيهما أقرب، وينطبق هذا على السلع التي جرى إصدار فواتيرها أو توريداتها قبل يوم 11 مايو الماضي.

كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد دعت في وقت سابق أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالموعد المحدد، مؤكدةً استمرار حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية؛ للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

جدير بالذكر ان الهيئة عقدت أكثر من 12 ورشة عمل خلال شهر يونيو، بعد قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب بث مباشر وإرشادات مختصرة ونماذج وأمثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إرشادات وأمثلة فعلية، لتوعية الموردين والمستهلكين بالتغير الحاصل.

يُشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والدخل السعودية حمود الحربي، صرح عبر قناة العربية، بأن الهيئة قامت بأكثر من 50 ألف جولة تفتيشية هذا العام، حيث تم رصد أكثر من 7 آلاف مخالفة، لافتا إلى أنه الهيئة عقدت أكثر من 12 ورشة عمل خلال شهر يونيو، بعد قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب بث مباشر وإرشادات مختصرة ونماذج وأمثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إرشادات وأمثلة فعلية، لتوعية الموردين والمستهلكين بالتغير الحاصل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار سعودي جديد بشأن الإقرارات الضريبية

أمر ضروري.. أسامة العبد يدعو لإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة

ترشيحاتنا

يريدون ليبيا بلا جيش ولا شرطة.. المسماري يتحدث عن محاولة لحصار مصر

الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

لو ملكش في الشوبينج.. 5 نصائح ذهبية عند شراء قميص جديد

من الإصابة حتى تدهور صحتها.. رحلة رجاء الجداوي مع فيروس كورونا بمستشفى عزل الإسماعيلية

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع أتليتكو مدريد.. ريال مدريد وحده في الصدارة

بـ تايجر فوق الركبة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتخلص من الحر.. في 10 دقائق طريقة تحضير مشروب الليمون باللبن

ماسك الحليب مع العسل للبشرة الحساسة

احم نفسك من كورونا.. 7 نصائح ضرورية عند ممارسة الرياضة في الجيم