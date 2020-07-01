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خبير اقتصادي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة العربية ذات معدل نمو إيجابي.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:52 ص
الموازنة المالية
الموازنة المالية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ، إن تعريف الموازنة؛ هو تقديرات مبدئية لعام مالي جديد ، ويبدأ هذا العام في 7/1 /2020 وينتهي في 6/30 سنة 2021 ويمكن لهذه التقديرات المبدئية  ان تتحقق أو لا .

وأضاف رشاد عبده خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان مصر دولة كبيرة ولديها مصروفات ومشروعات كثيرة تصل إلى 1.7 تريليون جنيه لافتا ان الإيرادات تصل إلى 1.3 .

وأوضح رشاد عبده ، ان فوائد الديون المصرية اقتربت من 600 مليار جنيه والأجور والمرتبات 335 مليارا  والدعم والمزايا الاجتماعية تصل الى 326.5 مليار وما سبق يمثل 96% من ميزانية الدولة .

وتابع : ان المنطقة العربية وشمال افريقيا لا يوجد بهم دولة الا مصر بها معدل نمو إيجابي يصل الي  2%.
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