خبير اقتصادي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة العربية ذات معدل نمو إيجابي.. فيديو

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ، إن تعريف الموازنة؛ هو تقديرات مبدئية لعام مالي جديد ، ويبدأ هذا العام في 7/1 /2020 وينتهي في 6/30 سنة 2021 ويمكن لهذه التقديرات المبدئية ان تتحقق أو لا .





وأضاف رشاد عبده خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان مصر دولة كبيرة ولديها مصروفات ومشروعات كثيرة تصل إلى 1.7 تريليون جنيه لافتا ان الإيرادات تصل إلى 1.3 .





وأوضح رشاد عبده ، ان فوائد الديون المصرية اقتربت من 600 مليار جنيه والأجور والمرتبات 335 مليارا والدعم والمزايا الاجتماعية تصل الى 326.5 مليار وما سبق يمثل 96% من ميزانية الدولة .



