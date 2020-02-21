رشاد عبده: مصر ثالث أفضل أداء اقتصادي في العالم.. فيديو

قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر ستكون سادس أقوى اقتصاد على مستوى العالم فى 2030، وفقا لتصنيف بلومبرج.





وتابع رشاد عبده خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "مصر اصبحت مصدرا للطاقة بعد أن كانت تستوردها، لافتا إلى أن مصر شهدت نهضة اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.





وأشار الخبير الاقتصادي إلى ان مصر ثالث أفضل أداء اقتصادي في العالم حسب تقرير دولي.





ونوه رئيس المنتدى المصري للدراسات الإقتصادي إلى أن مصر حققت حماية اجتماعية جيدة للمواطنين خلال عملية الإصلاح الاقتصادي.