الصرف الصحي يغرق شوارع مدينة الهدى فى حى المرج

استغاث المواطن محمد عبد الله، المقيم بمدينة الهدى أبو صير بحى المرج فى محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى .





ويقول فى رسالته : مياه الصرف الصحى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى، فضلا عن تسربها أسفل المنازل وينتج عنها تآكل الأساسات.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



