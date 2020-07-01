طارق الخولي: ثورة 30 يونيو مكَّنت الشباب ووصلت بهم لرئاسة لجان في البرلمان.. فيديو

قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، إن ثورة 30 يونيو أسهمت بشكل كبير جدا في تمكين الشباب، كما أن طليعة هذه الثورة كانت منهم، بدورٍ مؤثر وفعال .





وأضاف طارق الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة "سي بي سي"، أن المشرع الدستورى انتبه إلى أهمية دعم دور الشباب في الحياة السياسية ولأول مرة نجد كوتة للشباب ينص عليها الدستور ودليل علي ذلك هو ان هناك اكثر من 50 شابًا تحت قبة البرلمان .





وأوضح طارق الخولي ، أن هؤلاء الشباب قامت الدولة بتفعيل دورهم داخل البرلمان، وما يؤكد ذلك ان هؤلاء الشباب بعضهم كانوا رؤساء للجان النوعية داخل البرلمان .





ونوه إلى أن هؤلاء الشباب كان لهم دور كبير وفعال من خلال تقديم حزمة تشريعات واستخدام الأدوات الرقابية بشكل فعال .





وأشار إلى أننا لم نعد نتحدث عن تأهيل الشباب للمستقبل ولكننا نتحدث عن تدريب وتأهيل الشباب للحاضر .

