طارق الخولي: تجهيز خطابات دولية تتضمن مخالفات الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن اليوم لجنة العلاقات الخارجية اجتمعت لدراسة الخطوات التصعيدية التي شاهدناها من الجانب التركي والأعداء على دولة ذات سيادة.



وأضاف «طارق الخولي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أعلنت رفضها للعدوان التركي على ليبيا خلال الاجتماع الطارئ اليوم.



وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن جاري تجهيز خطابات دولية تتضمن مخالفات الاتفاقية الموقعة بين فايز السراج وأردوغان للقانون الدولي، هناك تحرك في اكثر من اتجاه لدعم الأشقاء في ليبيا منها لوقف الانتهاكات التركية في ليبيا غير المبررة.



وأشار إلى أن الشعب المصري يقف القيادة السياسية ويدعم كافة الإجراءات خلال هذه الفترة فضلا عن الاشادة بالوضع بشأن ليبيا، مؤكدا أن مصر تدعم قرارات البرلمان الليبي التي صدرت أمس بشأن الأزمة.



ولفت إلى أن تم تفويض لجنة العلاقات الخارجية لإعداد الخطابات للجهات المعنية، مشددا إلى أن هناك تحرك سريع ليكون الأمر أكثر فعالية واستخدام كافة الصلاحيات الاليات لوقف العدوان التركي وانتهاك القانون الدولي.



ونوه إلى أن التواصل مع البرلمان الليبي مستمر ويتم تداول الأفكار وكافة الجهود للخروج من الازمة الحالية، لافتا إلى أن البرلمان المصري يحمل مشاعر طيبة في قدرتهم علي الصمود ووقف مصر بجانهم دعم معنوي وسياسي قوي.