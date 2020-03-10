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طارق الخولي: تنسيقية شباب الأحزاب قريبة من مشاكل المواطنين..فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:26 م
النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي
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محمود محسن
أكد طارق الخولي عضو مجلس النواب أنه من المبكر أن نقيم أداء الحزب، خاصة أنهم متولون من فترة قصيرة، موضحا أنه ليس هناك سوى النجاح لتنسيقية شباب الأحزاب، وأن الحزب يقوم بدراسة كل الملفات الهامة ويعمل على وضع الحلول. 

وأضاف الخولي خلال وجوده ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e أن الحزب متواجد بشكل كبير في الشارع ويكون قريبا من مشاكل المواطنين والتعرف على الشكاوي الموجودة.

وتابع عضو مجلس النواب أن التنسيقية هي فكرة عبقرية مؤكدا أننى بدأت في العمل السياسي منذ 10 سنوات، مؤكدا أن الأحزاب دائما كانوا على خلافات  أما الأن نقدم نموذجا محترما يسعى إلى الحلول.

وأشار طارق الخولي إلى أن الحزب يخدم الوطن ويخدم الحياه السياسية واتمنى لهم النجاح الباهر، مؤكدا أن البعض منهم تولى مناصب نواب محافظين.
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