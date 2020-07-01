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رياضة

سأحقق المزيد من الإنجازات.. محمد صلاح يكشف عن سبب اختياره اللعب لـ ليفربول

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ، عن أسباب اختياره فريق "الريدز" للانتقال إليه، بعد عدم توفيقه في الفترة التي قضاها مع تشيلسي، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو. 

وقال "صلاح"، في حوار له مع "beIN Sports": "نادي ليفربول من الفرق العريقة في العالم كله، وكنت أشاهد مبارياته بالطبع، ولكني انضممت إلى تشيلسي عندما تألقت مع فريق بازل السويسري، وعلمت أكثر عن قوة ليفربول في هذا التوقيت".

وأكمل نجم ليفربول: "كانت هناك مباراة لتشيلسي عندما كنت لاعبا في صفوفه أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، وكانت أجواء لا توصف حقيقة، وتمنيت في هذا التوقيت أن ألعب لهذا الجمهور".

وشدد: "وبعد ذلك رحلت إلى الدوري الإيطالي وتحديدا لفريق فيورنتينا ومنه إلى روما، وحين تلقيت عرضا للانتقال إلى ليفربول لم أتردد لحظة واحدة بسبب جماهير ليفربول العظيمة".

وأختتم "أعشق أجواء آنفيلد أرغب فى الإستمرار هنا لأطول فترة ممكنة، بالنسبة لي شعور الفوز بالدوري لا يمكن وصفه، لكن لم أكتف بما حققته، لا زال أمامي مشوارا طويلا للغاية، طموحي يتجدد بإستمرار وما أرغب فى تحقيقه سيكون أفضل من الذي حققته طوال الفترة الماضية".

جدير بالذكر أن نادي ليفربول حسم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعد غياب دام لمدة 30 عامًا.
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