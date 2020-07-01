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رياضة

محمد صلاح: أبوتريكة أول من هنأني بعد التتويج بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن علاقته القوية مع محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق حيث يحرص الأخير على السؤال عن فخر العرب والتواصل معه.
وقال "صلاح" في حوار له مع "beIN Sports": "علاقتي مع أبوتريكة جيدة للغاية، دائمًا ما يتصل بي لمعايدتي وتهنئتي بكل انجاز جديد، وعندما توجنا بلقب دوري أبطال أوروبا، كان موجودًا حرصت على الذهاب لرؤيته، لذلك فأنا أعتبر أن علاقتي به هي الأقوى".

وتابع: "كان أول من وجه التهنئة لي بمناسبة عيد ميلادي، وكذلك بعد حصولنا على لقب الدوري الإنجليزي، علاقتنا جيدة، وأحاول الحفاظ على مثل تلك العلاقات مع أي شخص، عبر السنين".

وأضاف: "لعبت معه لمدة عامين أو ثلاثة مع المنتخب، كنت دائمًا أسأله في العديد من الأمور، هو وحسام غالي وعماد متعب فترة المنتخب".

جدير بالذكر أن نادي ليفربول حسم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعد غياب دام لمدة 30 عامًا.

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