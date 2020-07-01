أنتجتها داعش سوريا.. إيطاليا تصادر 14 طنا من المواد المخدرة

أعلنت إيطاليا، الأربعاء، مصادرة كمية قياسية تبلغ حوالي 14 طنًا من مواد مخدرة أنتجها داعش في سوريا.





ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، قالت الشرطة الإيطالية، اليوم، مصادرة 84 مليون حبة كبتاغون أنتجها داعش في سوريا.





وأوضحت الشرطة الإيطالية أن قيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو وهي أكبر عملية مصادرة {أمفيتامين} على المستوى العالمي.





وفي سياق المنفصل، صادرت الشرطة الإيطالية، قبل يومين، ممتلكات تعود إلى مواطن تونسي، تبلغ قيمتها 1.5 مليون يورو، وذلك بعد اتهامه وآخرين بتشكيل منظمة تعمل في تهريب المهاجرين نظير الحصول على ثلاثة آلاف يورو من كل مهاجر.



