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أخبار العالم

بعد 3 أشهر من الإغلاق.. إسبانيا والبرتغال تعيدان فتح الحدود

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:18 ص
إسبانيا والبرتغال
إسبانيا والبرتغال تعيدان فتح الحدود
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت كلا من إسبانيا والبرتغال، اليوم الأربعاء، إعادة فتح الحدود بعد 3 أشهر من الإغلاق؛ حسبما افادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

ومؤخرا، قررت إسبانيا، يوم الأحد 21 يونيو، رفع حالة الطوارئ الطويلة التي فرضتها للحد من واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في أوروبا، مع إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة. 

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن إسبانيا، ستستأنف العمل بحرية التنقل مع كافة دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء البرتغال التي لن تفتح حدودها البرية حتى 1 يوليو، وذلك بناءا على طلب من البلد المجاور. 

وأضاف سانشيز أن الحكومة الإسبانية، التي سبق وأن حددت الأول من يوليو موعدا لفتح الحدود، قررت رفع "كل القيود على حدودها مع كافة الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي، باستثناء البرتغال) في 21 يونيو"، وهو موعد رفع حالة التأهب في البلاد. 

وأرجع سانشيز القرار إلى التطور الإيجابي لوباء الفيروس المستجد  (كورونا المستجد - كوفيد19) في إسبانيا خلال الأيام القليلة الماضية. 
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