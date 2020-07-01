نفقاته زائدة.. سر خروج الأمير هاري من القصر الملكي في بريطانيا





وبحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن كتاب "royals at war " أوضح سبب الخلاف الذي نشب بين الامراء في القصر الملكي الذي دفع الأمير وليام إلى الخروج من القصر والتخلي عن مسئوليته الملكية .





ذكرت الصحيفة أن تكاليف إقامة حفل زفاف الأمير هاري كانت باهظة للغاية، ولكن لم يعلق الأمير وليام حتى لا يكون سبب في تعكير الصفو بين شقيقه وحبيبته ولكن في الواقع ، زفاف الأمير هاري وميجان كان ضخمًا وأنفقت المملكة عليه ملايين الدولارات .





عبر الأمير وليام عن استياءه من طريقة هاري في تلبية رغبات زوجته، فكانت مصاريفهما بالغة في الشهور الأولى من الزواج من سفر إلى بلدان كثيرة وأشياء مماثلة فهو مكلف للغاية.





جدير بالذكر أن الأميرة كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام، حذرت الأمير هاري قبل الزواج من ميجان لأنها ستأخذ وقتا طويلا للتأقلم مع قواعد القصر ولكنه لم يبال.

حذر الأمير وليام شقيقه من النفقات التي يصرفها أثناء تواجده في المملكة وعبر له عن رفضه لتلك النفقات الكبيرة، ما دفع الأمير هاري للخروج من القصر احتجاجا على أسلوب الامير وليام في توجيهه، حسب ما ورد في كتاب " royals at war".