AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نفقاته زائدة.. سر خروج الأمير هاري من القصر الملكي في بريطانيا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:59 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
حذر الأمير وليام شقيقه من النفقات التي يصرفها أثناء تواجده في المملكة وعبر له عن رفضه لتلك النفقات الكبيرة، ما دفع الأمير هاري للخروج من القصر احتجاجا على أسلوب الامير وليام في توجيهه، حسب ما ورد في كتاب " royals at war". 

وبحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن كتاب "royals at war " أوضح سبب الخلاف الذي نشب بين الامراء في القصر الملكي الذي دفع الأمير وليام إلى الخروج من القصر والتخلي عن مسئوليته الملكية . 

ذكرت الصحيفة أن تكاليف إقامة حفل زفاف الأمير هاري كانت باهظة للغاية، ولكن لم يعلق الأمير وليام حتى لا يكون سبب في تعكير الصفو بين شقيقه وحبيبته ولكن في الواقع ، زفاف الأمير هاري وميجان كان ضخمًا وأنفقت المملكة عليه ملايين الدولارات . 

عبر الأمير وليام عن استياءه من طريقة هاري في تلبية رغبات زوجته، فكانت مصاريفهما بالغة في الشهور الأولى من الزواج من سفر إلى بلدان كثيرة وأشياء مماثلة فهو مكلف للغاية. 

جدير بالذكر أن الأميرة كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام، حذرت الأمير هاري قبل الزواج من ميجان لأنها ستأخذ وقتا طويلا للتأقلم مع قواعد القصر ولكنه لم يبال. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نفسنة ستات.. سر طلب الأمير هاري وزوجته الانتقال من القصر الملكي.. صور

عكس توقعاتي.. ميجان ميركل تتحدث عن أول لقاء مع كيت ميدلتون

عداوة من بعد محبة.. أسرار العلاقة الغريبة بين الملكة إليزابيث وميجان ماركل

بعد انتهاء حفل عائلي .. خبر مفاجئ أعلنته ميجان ميركل وضع زوجها في موقف محرج .. صور

كيد النساء .. ميجان ماركل أفسدت زفاف الأميرة يوجيني بهذا الفعل

ترشيحاتنا

سيارة ريهام حجاج تلفت الأنظار.. سعرها يبدأ من 2 مليون و250 ألف جنيه

الحلو ميكملش.. حكاية سيارة مسروقة أفسدت سهرة عمر الشريف وفاتن حمامة

5 سنوات على معركة 1 يوليو .. القوات المسلحة تنجح فى إحباط مخطط إعلان ولاية سيناء بالشيخ زويد.. وزيارة السيسي لشمال سيناء بالزي العسكري.. فيديو وصور

شاهد.. العناية الإلهية تنقذ العاملين بجامعة مطروح بعد اشتعال النيران بالأتوبيس

اليوم.. بدء تنفيذ الموازنة الجديدة باستخدامات تبلغ 1.7 تريليون جنيه

من الحضري إلى متعب.. خالد قمر يختار التشكيل الأفضل في تاريخ الكرة المصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان على الموضة .. ريهام حجاج تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

جنون السوشيال ميديا.. محاولة لجذب متابعين تضع منفذها في ورطة قانونية

العودة بقوة.. وكيل بريليانس يكشف عن خطة الشركة للتعايش مع كورونا