يا ترى مين.. كارول سماحة تستعد للإعلان عن مفاجأة في كليبها الجديد

تستعد الفنانة كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة عبر جميع منصات السوشيال ميديا.
و نشرت كارول سماحة، صورة جديده لها و ذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"
وعلقت كارول علي الصوره قائلة :" اليوم الساعه 4 بعد الضهر بتوقيت لبنان و الساعه 3 بتوقيت مصر فيكن تحضرول لاول مره الكليب الجديد ، ...و مفاجاه الكليب : ضيف مميز و قريب للقلب و كلنا منحبوا مين هو يا تري؟! ".
و جاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :
- ايه ده الله انا عايزه اعرف ميين ؟!
- مييين يا تري
- منتظرين الاغنيه جدااا
وحرصت كارول سماحة، على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يومًا كاملًا ، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم ، والتي اثرت بشكلا كبير على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير.
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🔴 اليوم الساعة ٤ بعد الظهر بتوقيت لبنان والساعة ٣ بتوقيت مصر ، فيكن تحضروا لأول مرة كليب الجديد #bonvoyage حصريا على قناة @lifestylezstudios على يوتيوب، من اخراج @batoularafa مفاجأة الكليب: ضيف مميز وقريب للقلب وكلنا منحبوا مين هو يا ترى 😃؟؟ #كارول_سماحة #carolesamaha