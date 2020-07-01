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فن

يا ترى مين.. كارول سماحة تستعد للإعلان عن مفاجأة في كليبها الجديد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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ندي فكري
تستعد الفنانة كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة عبر جميع منصات السوشيال ميديا.

و نشرت كارول سماحة، صورة  جديده لها و ذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"

 وعلقت كارول علي الصوره  قائلة :" اليوم الساعه 4 بعد الضهر بتوقيت لبنان و الساعه 3 بتوقيت مصر فيكن تحضرول لاول مره الكليب الجديد ، ...و مفاجاه الكليب : ضيف مميز و قريب للقلب و كلنا منحبوا مين هو يا تري؟! ".

و جاءت التعليقات علي الصوره كالتالي : 
- ايه ده الله انا عايزه اعرف ميين ؟! 
- مييين يا تري 
- منتظرين الاغنيه جدااا 


وحرصت كارول سماحة، على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يومًا كاملًا ، بالرغم من أزمة كورونا  التي يمر بها العالم ، والتي اثرت بشكلا كبير على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير.
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