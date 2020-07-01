يا ترى مين.. كارول سماحة تستعد للإعلان عن مفاجأة في كليبها الجديد

تستعد الفنانة كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة عبر جميع منصات السوشيال ميديا.





و نشرت كارول سماحة، صورة جديده لها و ذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"





وعلقت كارول علي الصوره قائلة :" اليوم الساعه 4 بعد الضهر بتوقيت لبنان و الساعه 3 بتوقيت مصر فيكن تحضرول لاول مره الكليب الجديد ، ...و مفاجاه الكليب : ضيف مميز و قريب للقلب و كلنا منحبوا مين هو يا تري؟! ".





و جاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :

- ايه ده الله انا عايزه اعرف ميين ؟!

- مييين يا تري

- منتظرين الاغنيه جدااا









وحرصت كارول سماحة، على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يومًا كاملًا ، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم ، والتي اثرت بشكلا كبير على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير.