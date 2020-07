يا ترى مين.. كارول سماحة تستعد للإعلان عن مفاجأة في كليبها الجديد

View this post on Instagram

‏🔴 اليوم الساعة ٤ بعد الظهر بتوقيت لبنان والساعة ٣ بتوقيت مصر ، فيكن تحضروا لأول مرة كليب الجديد ⁦‪#bonvoyage‬⁩ ‏حصريا على قناة ⁦‪ @lifestylezstudios ‬⁩ ‏على يوتيوب، من اخراج‏ ⁦‪@batoularafa ‏مفاجأة الكليب: ضيف مميز وقريب للقلب وكلنا منحبوا مين هو يا ترى 😃؟؟ #كارول_سماحة #carolesamaha