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تعليم

للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:56 م
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة؛ للاطمئنان على حُسن سير أعمال الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

رافق رئيس الجامعة، خلال جولته بالكليات، اليوم، الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واطمأن رئيس جامعة كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة الطلاب، والتي تتضمن توفير الإضاءة المناسبة والتهوية الجيدة للمدرجات والقاعات الدراسية التي تنعقد بها لجان الامتحان. 

كما اطمأن دسوقي، على التزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية الواقية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجنة، والإجراءات الاحترازية الأخرى التي أقرتها الجامعة في ضوء تعليمات المجلس الأعلى للجامعات.

وقال، رئيس الجامعة، إن الامتحانات تسير في جو من النظام والهدوء وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة مشددًا على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب.

وأكد دسوقي، على حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصًا على مستقبلهم، موجهًا بالالتزام بإعلان النتيجة النهائية بعد انتهاء أعمال الامتحانات مباشرة.

للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور
للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور
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