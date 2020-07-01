للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الفرق النهائية.. صور

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي ، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة؛ للاطمئنان على حُسن سير أعمال الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





رافق رئيس الجامعة ، خلال جولته بالكليات، اليوم، الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





واطمأن رئيس جامعة كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة الطلاب، والتي تتضمن توفير الإضاءة المناسبة والتهوية الجيدة للمدرجات والقاعات الدراسية التي تنعقد بها لجان الامتحان.





كما اطمأن دسوقي، على التزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية الواقية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجنة، والإجراءات الاحترازية الأخرى التي أقرتها الجامعة في ضوء تعليمات المجلس الأعلى للجامعات.



