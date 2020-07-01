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تعليم

تعليم القاهرة: استمارة بـ 100 جنيه لطلب التحويل من مدرسة لأخرى.. والدفع بـ "فوري"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:46 م
تحويلات المدارس
تحويلات المدارس
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ياســـمين بدوي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، عددا من التعليمات المهمة الخاصة بتسجيل طلبات التحويل من مدرسة لأخرى خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021 .

وتمثلت هذه التعليمات التي نشرتها تعليم القاهرة على موقعها الرسمي على الانترنت فيما يلي :
- صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.
- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.
- الرجاء دفع قيمة استمارة طلب التحويل و قدرها 100 جنيه لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.
- لن يتم التعامل مع الطلب إلا بعد الدفع.
- في حالة عدم الدفع خلال 48 ساعة سيتم حذف الطلب تلقائيا
- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.
- في حالة وجود اي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.
- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الامر سارية و تقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).
- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها.
- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات.
- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.
- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر الدخول علي الموقع من خلال الصفحة المخصصة بعد اسبوع من التسجيل و معرفة النتيجة.
-على ولي الامر إنهاء جميع إجراءات التحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي.
- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة الاولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) و الأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.

بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:
- يغلق باب التحويل في 22/8/2020 م.
- نتائج التنسيق علي مرحلتين الاولى في شهر (أغسطس) و الثانية في شهر (سبتمبر) و على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك.
- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.
- على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي.
- المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).
- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس ثم شهادة ميلاد أصلية).
- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي ثم شهادة ميلاد أصلية).
- علي ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول.

وشددت مديرية التربية والتعليم على أنه يمنع منعا باتا جمع او دفع اي مبالغ مالية تحت اي مسمى أثناء التقدم للمدرسة
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