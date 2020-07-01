رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الفرق النهائية بلجان قنا





أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية، بلجان امتحانات الفرق النهائية بكليتي التربية والتربية الرياضية بقنا، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات ومتابعة الاجراءات الوقائية و الإحترازية وفقا لمعايير المعلن عنها من وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.



رافقه خلالها الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة سهير أحمد حمدي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.





وأكد رئيس الجامعة، أن الإجراءات الإحترازية تتضمن دخول الطلاب من خلال بوابات التعقيم الموجودة ببوابات الجامعة الرئيسية وقياس الحرارة بالكواشف الحرارية بالكليات و التزام الطلاب بارتداء الكمامات و عدم تبادل أدوات الامتحان و عدم التزاحم في محيط اللجان و توفير أماكن للعزل في حالة الاشتباه، بالإصابة بفيروس كورونا.





و أضاف الدكتور محمد أبوالفضل بدران، أن عدد اللجان بكلية التربية بقنا 26 لجنة لشعب رابعة عام الطفولة و رابعة عام برنامج اللغة و رابعة أساسي برنامج اللغة لـ 426 طالب وطالبة.





و أشار بدران، إلى أن581 طالب و طالبة بشعب التدريس و التدريب و الإدارة، يؤدون الامتحان فى ٢٨ لجنة بكلية التربية الرياضية بقنا.





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