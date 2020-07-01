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أخبار العالم

السفير التركي: فرنسا تعلق دورها في عملية بحرية بالبحر المتوسط

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:33 م
فرنسا تعلق دورها
فرنسا تعلق دورها في عملية بحرية بالبحر المتوسط
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قسم الخارجي
أعلن السفير التركي لدى فرنسا، إسماعيل حقي موسى، اليوم الأربعاء أن باريس علقت مشاركتها في عملية "سي جارديان" البحرية في البحر المتوسط.

ووفقا لـ "رويترز"، قال السفير التركي لدى فرنسا، اليوم الأربعاء، أن باريس أبلغت حلف شمال الأطلسي إنها ستعلق مشاركتها في عملية بحرية في البحر المتوسط بعد أن جاءت نتائج تحقيق في واقعة بين سفن فرنسية وتركيا بما لا يدعم مزاعم فرنسا.

وقال السفير إسماعيل حقي موسى في جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي "يبدو أن خبراء حلف شمال الأطلسي لم يتوصلوا للنتيجة نفسها. تلقيت المعلومة بالأمس، يبدو أن سفينة كوربيت المقاتلة ستنسحب من تدريبات حلف شمال الأطلسي".

وذكرت صحيفة لوبينيون الفرنسية اليوم أن فرنسا بعثت برسالة لحلف شمال الأطلسي تبلغه فيها بقرارها تعليق دورها في عملية سي جارديان
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