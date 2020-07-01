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الخرطوم بتفاجئنا.. سامح شكري: إحنا مش مطمنين للسد وممكن يغرق السودان

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:59 م
سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية
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فرح علاء الخولي
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن موقف مصر من قضية سد النهضة وامتلاكها لكثير من الاوراق المؤيدة لحقها كانت نتاج العمل على القضية ودراسة ابعادها خلال السنوات الماضية، لان هذا امرا مهما بالنسبة للدولة المصرية.

وتابع سامح شكري، خلال حواره في قناة "سكاي نيوز"، ان الدولة تبحث مع الجانب الاثيوبي في إطار سد النهضة والتفاوض على كيفية ملء وادارة سد النهضة، وليس مرتبط بأي اتفاقيات أو أمور أخرى خارج هذا الإطار.

وأضاف أن الجانب المصري يفاجأ بما تثيرة السودان في الجلسات الأخيرة من امور لم تكن محل نقاش ابدًا من قبل الجانب المصري والسوداني منذ عام 2011، معقبًا: "الوضع كان مفاجئ لينا".

واوضح شكري، انه لم يتم الاطلاع بشكل كاف وواف على الرسومات الانشائية او دراسات الامان للسد، سواء للجانب السوداني او المصري فهو امر غير مطمأن، وانه اذا حدث اي نوع من الانهيار في السد ستغمر السودان في غضون ساعات.

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