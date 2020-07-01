"القابضة للمياه" تطلق البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات المياه والصرف الصحي

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن إطلاق البوابة التجارية الالكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ابتداء من اليوم، والتى تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية مبسطة، وتوضيح الإجراءات والمستندات اللازمة لكل خدمة، فى إطار خطة الشركة فى التحول الرقمى وميكنة الخدمات تزامنا مع إعلان الحكومة المصرية إطلاق (بوابة مصر الرقمية) التي تتيح تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين المصريين إلكترونيًا، وتطبيقا لإجراءات التباعد الاجتماعى ومنع تكدس الجمهور بمراكز خدمة العملاء، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن البوابة التجارية الالكترونية لخدمات المياه تتيح من خلال الرابط الالكتروني https://ecp.hcww.com.eg تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، مثل: تلقى طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحى، وخدمة التعاقد على عداد المياه الكودى وذلك وفقا للقواعد والقرارات التنفيذية لتركيب عدادات كودية لجميع المباني الموصل لها المياه بصورة مخالفة وغير قانونية طبقا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والمنظمة لهذا الشأن.
وأشار الى أن الفترة التجريبية للبوابة ستكون لمدة شهر بداية من اليوم على أن يبدأ التشغيل الفعلى بداية من شهر أغسطس المقبل.