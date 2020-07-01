ظاهرة مرعبة.. وفاة جماعية غامضة لـ 350 فيلا بشكل مفاجئ

لقي أكثر من 350 فيلًا مصرعهم في شمال بوتسوانا بجنوب إفريقيا في حالة وفاة جماعية غامضة وصفها العلماء بأنها "كارثة حماية".





فقد تم الإبلاغ عن مجموعة من وفيات الأفيال لأول مرة في دلتا أوكافانغو في أوائل مايو ، مع وفاة 169 شخصًا بحلول نهاية الشهر، وبحلول منتصف يونيو ، كان الرقم قد تضاعف أكثر من الضعف ، حيث تم تجميع 70 ٪ من الوفيات، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





'قال الدكتور "نيال ماكان" مدير الحماية في National Park Rescue الخيرية ومقرها المملكة المتحدة:"هذه حالة موت جماعي على مستوى لم اشهده منذ وقت طويل جدًا، كما أن لا علاقة له بالجفاف".





لم تقم حكومة "بوتسوانا" باختبار عينات حتى الآن ، لذلك لا توجد معلومات حول سبب الوفاة أو ما إذا كان يمكن أن تشكل خطرًا على صحة الإنسان.









الاحتمالان الرئيسيان هما التسمم أو مرض الجمرة الخبيثة والتي تعتبر في البداية السبب الأكثر احتمالا، ويقول شهود محليون أن بعض الفيلة شوهدت تتجول في دوائر وهو ما يشير إلى وجود ضعف عصبي.





قال "ماكان":"إذا نظرت إلى الجثث ، سقط بعضها مباشرة على وجوههم ، مما يشير إلى أنهم ماتوا بسرعة كبيرة، ومن الواضح أن آخرين يموتون ببطء أكثر ، وفي هذه الحالة من الصعب للغاية تحديد ماهية هذا السم".





وجدت التقارير المحلية أن الفيلة من جميع الأعمار وكلا الجنسين كانت تموت بدت العديد من الأفيال الحية ضعيفة وهزيلة ، مما يشير إلى أن المزيد سيموت في الأسابيع المقبلة.









ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للوفيات أعلى من ذلك لأنه قد يكون من الصعب اكتشاف الجثث ، كما يقول المدافعون عن حماية البيئة.





الجدير بالذكر أنه لا يزال التسمم بالسيانيد الذي يستخدمه الصيادون في زيمبابوي غالبًا أمرًا ممكنًا لهذه الوفاة الجماعية للأفيال.





وتقول التقارير المحلية إن عدد النسور على الجثث أقل مما كان متوقعا ، لكن لم تظهر أي منها علامات على سلوك غير طبيعي. قال ماكان: "لا توجد سابقة لكون هذه ظاهرة طبيعية ولكن بدون اختبار مناسب ، لن تكون معروفة على الإطلاق"،كما رجح أنه من الممكن أن يكون فيروس كورونا سبب محتمل.



