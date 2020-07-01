صرف 400 جنيه مساعدة لـ 4 آلاف أسرة وتوزيع 6270 فيزا تكافل وكرامة في الدقهلية

صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن قيام مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية اليوم الاربعاء باستلام 6270 فيزا كارت تكافل وكرامة(ربط جديد) لتوزيعها على المواطنين المستحقين من أبناء محافظة الدقهلية وذلك في اطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الدعم اللازم للمواطنين خلال هذه المرحلة والعمل على بناء الإنسان.
واضاف المحافظ أنه بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن تم اعتماد صرف 400 جنيه لـ 3908 اسرة بمحافظة الدقهلية لمدة ثلاثة اشهر لكل اسرة ممن لم تنطبق عليهم شروط تكافل وكرامة وسيبدأ صرفها ابتداء من الأحد المقبل .
واشار المحافظ الى أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية خاصة خلال الأحداث والظروف الاستثنائية.
ومن جانبه أكد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ان عدد المسجلين لصرف مساعدة الــ 400 جنيه يبلغ 3908 أسر من الطلبات التي لم تنطبق عليهم شروط صرف تكافل وكرامة.
واضاف المحافظ أنه بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن تم اعتماد صرف 400 جنيه لـ 3908 اسرة بمحافظة الدقهلية لمدة ثلاثة اشهر لكل اسرة ممن لم تنطبق عليهم شروط تكافل وكرامة وسيبدأ صرفها ابتداء من الأحد المقبل .
واشار المحافظ الى أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية خاصة خلال الأحداث والظروف الاستثنائية.
ومن جانبه أكد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ان عدد المسجلين لصرف مساعدة الــ 400 جنيه يبلغ 3908 أسر من الطلبات التي لم تنطبق عليهم شروط صرف تكافل وكرامة.
اقرأ أيضا: