تطبقها بأول حفلاتها.. فكرة جديدة للتباعد الاجتماعى في ساقية الصاوي |تفاصيل

تعاود ساقية الصاوى استقبال جمهور حفلاتها بدءًا من يوم الخميس الموافق 9 يوليو مع تنظيم حفل مسرح عرائس "أم كلثوم".





وتنظم الساقية حفلتين بقاعة النهر فى تمام السادسة مساءً والثامنة مساءً مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول إلا لمن يرتدون الكمامة.





كما قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى حيث سيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسى.



