AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: إثيوبيا تلعب بالنار بجوار آبار قابلة للاشتعال

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:32 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السفارات الإثيوبية في العالم بدأت تشن حملة تحريضية ضد مصر، لإظهار مصر انها دولة مارقة وظالمة ومتعنتة، مشددًا على ان هناك تحريضا إثيوبيا رسميا ضد مصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مصر تتعامل بشكل راق في الخلاف مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وأعلنت أن الحوار هو الحل الوحيد الناجع، ولكن الجانب الإثيوبي يواصل عناده، رغم ما تم عرضه أمام مجلس الأمن، والجميع يدفع لعودة المفاوضات للوصول لحل واتفاق بشأن سد النهضة.

وأكد، أن ما تمارسه إثيوبيا من ضغط نفسي، وعدم اكتراث بالمفاوضات والقانون الدولي شيء يدعو للدهشة والغرابة، وما تقوم به الدولة الإثيوبية عبر سفاراتها في الخارج، ليس من قبيل الصدفة، مشددًا على أن الجانب الإثيوبي يعبث في ثوابت دولية، مناشدًا السفارات المصرية في الخارج بمتابعة التحركات الإثيوبية في الخارج التي لا تنم عن صدق نوايا، مؤكدًا أن الاستعانة بشركات تسويق لتصدير صورة كاذبة عن مصر مرفوض، مضيفًا: "إثيوبيا تلعب بالنار بجوار آبار قابلة للاشتعال والانفجار في أي لحظة، الحكمة المصرية والسودانية يجب أن تفهم بشكل صحيح" .

ونشر حساب السفارة الإثيوبية في بريطانيا، سلسلة تغريدات قالت خلالها:"أعزائي الإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا، كما تعلمون أنه بسبب سد النهضة،  تتعرض بلادنا لضغوط دبلوماسية هائلة من قبل مصر وحلفائها، لذلك، من واجبنا حماية المصالح الوطنية لأمتنا وأمن شعبنا معا، ويجب علينا دعم موقف الحكومة الإثيوبية ورفع أصواتنا للعالم.. في الأسبوع المقبل، من 2 إلى 5 يوليو، على الموقع الافتراضي لسد النهضة نشجعكم على المشاركة بنشاط في حملة التوعية والدعوة الدولية لتكونوا سفراء لبلادنا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تلجأ لمواطنيها المغتربين للترويج لموقفها في سد النهضة | تفاصيل

وزير الري الأسبق: مصر لن تفرط في نقطة مياه خلال عملية تفاوض سد النهضة.. فيديو

الري: إثيوبيا تتعنت وقدمت ورقة تطيح بمفاوضات 9 سنوات.. فيديو

نشأت الديهي: إثيوبيا تقرأ الموقف المصري في سد النهضة بشكل خاطئ.. فيديو

هاكرز يخترقون مواقع حكومية إثيوبية..صور

مبني على منحدر.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: اندفاع المياه بقوة من هضبة إثيوبيا يهدد سد النهضة

ترشيحاتنا

مجلس الأمن يقرر وقف كل النزاعات فى العالم 90 يوما لمواجهة كورونا | تفاصيل

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

إثيوبيا تبدأ حملة تحريضية ضد مصر بسبب سد النهضة

"الديهي" يناشد هيئة الاستعلامات الرد على ادعاءات مجموعة العمل الأمريكية ضد مصر

أحمد موسى: 81 قتيلا فى إثيوبيا خلال الاحتجاجات على مقتل مغني بالرصاص

هبوط مفاجئ.. الذهب يفقد 5 جنيهات جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير وزارة الصحة العالمية.. كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لأنفلونزا الخنازير

بـ الفراشات.. عبير صبرى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

ثأرت لكرامتها بفستان الانتقام.. كيف سيطرت الأميرة ديانا على الموضة في الثمانينيات