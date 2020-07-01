وسط الطبيعة .. نسليهان أتاغول تبرز جمالها بإطلالة ناعمة

نشرت الفنانة التركية الشهيرة

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وظهرت نسليهان أتاغول بإطلالة ناعمة وجذابة وسط الطبيعة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.

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بشكل بسيط وناعم، حيث ارتدت فستان باللون الأبيض وتحته توب باللون الأخضر، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

وتركت

شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة بـ تسريحة الكيرلي الخفيف، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.



ولم تتكلف

في وضع الماكياج أو ارتداء الاكسسورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بوضع الوررد على شعرها، وقرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..