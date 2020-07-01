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مرأة

وسط الطبيعة .. نسليهان أتاغول تبرز جمالها بإطلالة ناعمة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:40 م
نسليهان أتاغول
نسليهان أتاغول
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آية التيجي
نشرت الفنانة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول جلسة تصوير جديدة و شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على انستجرام.

 وظهرت نسليهان أتاغول بإطلالة ناعمة وجذابة وسط الطبيعة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.

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وأطلت نسليهان أتاغول بشكل بسيط وناعم، حيث ارتدت فستان باللون الأبيض وتحته توب باللون الأخضر، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

وتركت نسليهان أتاغول شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة بـ تسريحة الكيرلي الخفيف، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ولم تتكلف نسليهان أتاغول في وضع الماكياج أو ارتداء الاكسسورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بوضع الوررد على شعرها، وقرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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