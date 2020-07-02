بعد إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات.. ننشر قصص الناجين من الموت



جثث المتوفين،

وتسلمت النيابة العامة تقريرا طبيا خاص بتشريحبالإضافة إلى تقرير حول حالة المصابين في الحادث، وتفاصيل الإصابات التي لحقت بهم، والتي تنوعت ما بين كسور وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد وتقارير لجنة المرور المكلفة بفحص السيارات محل الحادث.







حادث طريق الكريمات

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت أن المتوفين والمصابين فيأطباء كانوا قادمين من محافظة المنيا لحضور مؤتمر لوزارة الصحة واصطدمت بهم سيارة نقل أدت لوقوع الحادث.













"تعودنا على السلبية واللامبالاة، والرد على الأوامر أو القرارات بحاضر ونعم، نسير جنب الحائط وكل شخص يقول يلا نفسي"، بهذه الكلمات بدأت الدكتورة إيمان عاطف، واحدة من ضحايا حادث طبيبات المنيا في رواية قصتها.









ووجهت ضحية حادث المنيا ، الشكر إلى كل شخص تألم بعذاب الضمير أو فزع من الصور، وقام بكتابة بوست أو فعل هاشتاج، وبذلك قام بعمل المطلوب، رغم أن أحدا لم يجرب وضع نفسه أو أخته أو زوجته مكانهم.









وتوضح إيمان أنها خرجت من بيتها في تمام الساعة ٣:٣٠ فجرا، وكانت متعبة فنامت في الميكروباص واستيقظت على حادث السيارة، "ولم أشعر إلا وكلنا متكومين على بعض لا حول لنا ولا قوة حتى صوتنا مش قادرين نستغيث، الشبابيك بتتكسر علينا رجالة غريبة بتخرجنا منها ونترمي على الأسفلت والشباب من كتر ما صعبنا عليهم كانوا بيخلعوا جواكيتهم ويغطونا".









وتضيف: "ساعتين ونص متروكين في الصحراء نترجى الناس لتنقذنا، متواجدين في مكان غريب وأهالينا هياخدوا على الأقل ٥ ساعات للوصول إلينا، وتزيد الصدمة بموت أصحابنا".









وتتابع: "الدكتورة سماح متجوزة من قريب، تتسم بالطيبة ومحبوبة من الجميع، ماتت هي وجنينها التي عرفت بحملها قبلها منذ عدة أيام".







وأفادت: "الدكتورة رانيا، والدتها كان حلمها تفرح بيها رجعت لها بالكفن، والدكتورة نورا، حصلت والدها المتوفى في عز شبابها".



واستطردت: "دكتورة أخرى حياتها اتدمرت نهائيا وفقدت جنينها، والآن فقدت القدرة على الإنجاب تماما، بالإضافة إلى كسر في الحوض وكسر ثلاثي في الفك".



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ونوهت إلى أنه توجد 7 طبيبات أكثر حظا، وهن آمنة ونورة وسمية وفاطمة وسلمى وإيمان وجهاد، "عندهم كسور في الفقرات واتحكم عليهم ٣ شهور رقدة في السرير وذلك غير جروح وكدمات أخرى".



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وقالت الدكتورة فاطمة منصور ، طبيبة مصابة بحادث المنيا، إن الأطباء قد تلقوا خبر تكليفهم الطبى فى القاهرة قبل يوم واحد فقط من سفرهم.



وكشفت فاطمة منصور، عن اعتراض الأطباء وقتئذ على هذا التكليف الطبى، خاصة أنهم علموا به قبل ساعات قليلة لصعوبة حجز التذاكر، خاصة أن كلهن فتيات ويعتبرن القطار هو الوسيلة الآمنة، إلا أن ضيق الوقت اضطرهن لاستقلال ميكروباص الذي تسبب في وقوع الحادث.



وأكدت طبيبة مصابة بـ حادث المنيا ، أن أغلب الطبيبات اعترضن على هذا التكليف، خاصة الحوامل، أو من ترعى رضيعها، لافتة إلى أن هذا الاعتراض قوبل بعبارة واحدة "مش هنقبل اعتذارات واللى مش هيروح هيعرض نفسه للنقل من مكان لمكان".



وتروى فاطمة منصور، تفاصيل الحادث، قائلة إنها بمجرد التحرك من سمالوط وقع الحادث، لم تتذكر بعد ذلك شيئا من صدمة الحادثة المروعة قائلة: " فضلنا مرميين على الأسفلت ساعة ونصف لساعتين وشوفنا الموت بعيننا ومفيش حد سئل فينا ولا الإسعاف جاتلنا".



وأشارت طبيبة مصابة بحادث المنيا، إلى أنها تعرضت لكسور فى أحد الضلوع، وشرخ فى عضم الحوض، وكدمات فى الرأس، وتجمع دموى فى المخ، مطالبة بحقوق الطبيبات ومعاقبة المسئول عن الحادث "عايزين حقنا ييجى".





تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع على طريق الكريمات بالصف ووجود حالات وفاة وإصابة، فور إخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال لموقع الحادث.











الحادث بالطريق الكريمات انتقلت مباحث الصف وضباط المرور إلى مسرحوسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين والمتوفين للمستشفيات، حيث تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أطباء وإصابة 13 آخرين.





وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل جامبو بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ورجحت التحريات الأولية نوم قائد السيارة النقل أدى لوقوع الاصطدام.











تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.