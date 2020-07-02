5 سنوات محليات.. نائب يقترح مادة جديدة لشروط الترشح لانتخابات مجلس النواب

اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إضافة مادة لقانون مجلس النواب، تنص على ضرورة اشتراط على من يترشح لعضوية مجلس النواب، أن يكون أمضى 5 سنوات عملا في المحليات.





وأوضح النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المحليات تعد أساس أي عمل تشريعية ورقابي، كما أنها تجعل هناك صلة بين النائب والشارع، لذا يجب أن يكون للنائب عملا سابقا في المحليات.





وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أدخل تعديلات على قانون مجلس النواب، والتي تقدم بها "ائتلاف دعم مصر".





ونصت المادة 8 علي شروط الترشح حيث مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:





1- أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة،ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

3- أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

6- ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الاتيتين:

(أ‌) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب‌) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.