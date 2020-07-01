18 تصريحا من وزير الري حول تطورات ملف سد النهضة: المشروع به مشاكل فنية.. وفي انتظار جولة ثانية من المفاوضات





- ما نريده من إثيوبيا طمأنة بشكل واقعي للشعبين المصري والسوداني بـ"اتفاق مكتوب"

- التفاوض الإثيوبي في سد النهضة لم يتغير باختلاف الحكومات

- الحديث عن استحواذ مصر لمياه النيل غير صحيح

- العلاقة مع إثيوبيا والسودان ودول حوض النيل أشبه بالزواج الكاثوليكي





- اللجوء لمجلس الأمن جاء للتفاوض بشكل مرن حول النقاط الخلافية

- لا نريد أن يكون هناك توتر بالإقليم لفترة طويلة

-الوصول لاتفاق عادل حول سد النهضة يساعدنا على التعاون والتنمية وتجنب مخاطر الإرهاب

-أمان جسم السد أولوية أولى بالنسبة للسودان خوفًا من تعرضها لضرر حال انهياره





- اللجنة الفنية أكدت أن هناك مشاكل في جسم سد النهضة

- وضعنا لإثيوبيا سيناريوهات تتيح لهم توليد 85 % من الطاقة الكهربائية لتحقيق التنمية

- يجب أن يتضمن الاتفاق آليات لفض المنازعات حول أى نقاط تثار في المستقبل

- مصر تتعامل مع سيناريوهات الجفاف والجفاف الممتد بشكل حيوي لأنه متعلق بالموارد المائية الحيوية





- انهيار سد النهضة يعني إغراق السودان بالكامل والجميع سيكون خاسرا

- لن نقبل باتفاق بشأن سد النهضة يؤثر على حياة المصريين.. والدولة عارفة بتعمل إيه

- تشغيل السد أمر مازال محل نقاش بعد تراجع إثيوبيا عن الاتفاق المبدئي حوله

- الجميع فوجئ في 2011 بقرار إثيوبي بإقامة سد النهضة بشكل منفرد







- إثيوبيا اعتذرت عن استكمال مباحثات واشنطن بداعي حاجتهم لحوار مجتمعي داخلي

- في انتظار جولة ثانية من المفاوضات بأطروحات تحقق مصالح الجميع



تحدث وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطي خلال استضافته فى برنامج مساء DMC عن جميع التطورات فى ملف سد النهضة.. ومن أبرز التصريحات التى أدلى بها :