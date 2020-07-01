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أخبار البلد

18 تصريحا من وزير الري حول تطورات ملف سد النهضة: المشروع به مشاكل فنية.. وفي انتظار جولة ثانية من المفاوضات

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:27 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
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أمل مجدى
تحدث وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطي خلال استضافته فى برنامج مساء DMC عن جميع التطورات فى ملف سد النهضة..  ومن أبرز التصريحات التى أدلى بها :


- ما نريده من إثيوبيا طمأنة بشكل واقعي للشعبين المصري والسوداني بـ"اتفاق مكتوب"
- التفاوض الإثيوبي في سد النهضة لم يتغير باختلاف الحكومات
- الحديث عن استحواذ مصر لمياه النيل غير صحيح
- العلاقة مع إثيوبيا والسودان ودول حوض النيل أشبه بالزواج الكاثوليكي


- اللجوء لمجلس الأمن جاء للتفاوض بشكل مرن حول النقاط الخلافية
- لا نريد أن يكون هناك توتر بالإقليم لفترة طويلة
-الوصول لاتفاق عادل حول سد النهضة يساعدنا على التعاون والتنمية وتجنب مخاطر الإرهاب
-أمان جسم السد أولوية أولى بالنسبة للسودان خوفًا من تعرضها لضرر حال انهياره


- اللجنة الفنية أكدت أن هناك مشاكل في جسم سد النهضة
- وضعنا لإثيوبيا سيناريوهات تتيح لهم توليد 85 % من الطاقة الكهربائية لتحقيق التنمية
- يجب أن يتضمن الاتفاق آليات لفض المنازعات حول أى نقاط تثار في المستقبل
- مصر تتعامل مع سيناريوهات الجفاف والجفاف الممتد بشكل حيوي لأنه متعلق بالموارد المائية الحيوية 


- انهيار سد النهضة يعني إغراق السودان بالكامل والجميع سيكون خاسرا
- لن نقبل باتفاق بشأن سد النهضة يؤثر على حياة المصريين.. والدولة عارفة بتعمل إيه
- تشغيل السد أمر مازال محل نقاش بعد تراجع إثيوبيا عن الاتفاق المبدئي حوله 
- الجميع فوجئ في 2011 بقرار إثيوبي بإقامة سد النهضة بشكل منفرد 


- إثيوبيا اعتذرت عن استكمال مباحثات واشنطن بداعي حاجتهم لحوار مجتمعي داخلي
- في انتظار جولة ثانية من المفاوضات بأطروحات تحقق مصالح الجميع
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