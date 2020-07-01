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رياضة

كوكا يقود أوليمبياكوس للفوز على أوفي كريت بهدفين بالدوري اليوناني

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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أحمد هاني
قاد أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني هدفين في مواجهة أوفي كريت بالمباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من مرحلة تحديد البطل بعد تسجبله هدفين في اللقاء.

ورفع كوكا عقب تسجيله الهدف قميصًا مكتوبا عليه:" قد تكون لنا ألوان بشرة مختلفة وديانات مختلفة ولغات مختلفة لكننا جميعًا في النهاية بشر.. قل لا للعنصرية.. أوقفوا العنف.. كلنا متساوون".


وتم استبدل المهاجم المصرى، فى الدقيقة 84 من زمن اللقاء، بعد تسجيله الهدف الثانى مباشرة، ودخل بدلا منه زميله ماكسيمليانو لوفيرا.

وحسم أولمبياكوس لقب الدوري اليوناني قبل 6 جولات من نهاية مرحلة تحديد اللقب بعد الفوز في الجولة الماضية.

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