سارت في دوائر قبل وفاتها.. العثور على مئات الأفيال ميتة دون سبب

في واقعة غريبة من نوعها، تم العثور على مئات الأفيال ميتة في بوتسوانا خلال الشهرين الماضيين.





ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، قال د. "نيال ماكان" من منظمة الإنقاذ الوطنية بارك الخيرية البريطانية ومقرها بالمملكة المتحدة ، إن زملاءه في بلدة تقع في جنوب أفريقيا رصدوا أكثر من 350 جثة فيل في دلتا أوكافانجو منذ بداية شهر مايو الماضي.





ولم يتم التوصل حتى الآن لسبب موت الحيوانات، حيث ستعلن المختبرات عن نتائج العينات بعد عدة أسابيع، وفقًا لما أعلنته الحكومة.





وقال د. "ماكان"، إن المحافظين المحليين قد نبهوا الحكومة على أول مرة في أوائل مايو الماضي بعد قيامهم برحلة فوق الدلتا.





ورصدت المنظمة 169 رحلة لمدة 3 ساعات، وبعد شهر كشفت تحقيقات أخرى عن العديد من جثث الأفيال حتى وصلت إلى أكثر من 350 فيلا ميتا، ويعد موت هذا العدد من الأفيال في وقت واحد أمر غير مسبوق على الإطلاق، خاصة أن موتها غير متعلق بالجفاف.





وكانت استبعدت حكومة بوتسوانا، الصيد غير المشروع من أجل كسب المال من بيع أنيابها، وقال "ماكان" إن الفيلة فقط هي التي ماتت وبشكل طبيعي، مما يشير إلى سبب آخر لموتها بخلاف الصيد الجائر.



