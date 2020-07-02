جمعا 21 مليون جنيه.. الأمن يضبط شخصين نصبا على أهالي المنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين اشتركا مع سيدة في النصب على المواطنين بالمنوفية.
البداية عندما تبلغ من عدد من الأشخاص مقيمين بدائرة مركز أشمون بالمنوفية، بتضررهم من ثلاثة أشخاص (مقيمين بذات الناحية)؛ لقيامهم بالنصب عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت (21 مليون جنيه) مقابل توظيفها والحصول على أرباح.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من المشكو فى حقهم، وأقرا بتحصل الثالثة (سيدة "جارٍ ضبطها") على مبالغ مالية من المبلغين لتوظفيها في مجال تجارة الأدوات المنزلية خلال السنوات الثلاث الماضية وتعثرها مؤخرًا فى تسديد الأرباح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.