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أخبار العالم

ارتفاع ملحوظ.. 217.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:54 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، الخميس، أن إصابات فيروس كورونا في العالم، ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الـ24 ساعة الماضية.


ووفقا لإحصائية الجامعة الأمريكية، تم رصد 217,7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا  في جميع أنحاء العالم، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 10 ملايين و694060 حالة؛ منذ تفشي الوباء أواخر العام الماضي في الصين.


وأضافت الجامعة أن إجمالي عدد الوفيات في العالم بلغ 516210 حالات.


وأشارت إلى أن المتعافين من الفيروس وصل عددهم إلى 5 ملايين و464430 حالة.


وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى من حيث أكبر عدد ضحايا في العالم بتسجيلها أكثر من مليوني و680 ألف حالة وأكثر من 130 ألف وفاة.


وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية بنحو مليون و450 ألف إصابة، تليها روسيا ثم الهند وبريطانيا.
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