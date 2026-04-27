الكهرباء: نهدف لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج القومي لـ42٪

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية طموحة لزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأوضح منصور عبد الغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف هو الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة القومي إلى 25% بحلول عام 2028، وإلى 42% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذه الخطط يتم تحديثها واعتمادها دوريًا من قبل المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء.

تطوير قطاع الطاقة الصناعية والمحلية

وأشار منصور عبد الغني، المتحدث باسم الوزارة، إلى نجاح تجربة تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والتي شملت 25 مصنعًا ومنشأة في مجالات كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل الأسمنت والألومنيوم والمنسوجات.

وأضاف منصور عبد الغني أن هذه المبادرة، التي نُفذت بالتعاون مع شركاء أجانب، أدت إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية ويدعم الأهداف البيئية.