رحلات شارتر هذا الشهر.. سفير بيلاروس: الاتفاق علي التوسع في إنشاء خط الإنتاج الثاني للجرارات في مصر

أكد سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروس بالقاهرة أن بلاده مهتمة بمواصلة تعزيز وتطوير علاقاتها مع مصر من خلال التعاون البناء والمفيد للجميع في كافة المجالات، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية .





وأوضح أننا نري وجود إمكانيات لتصدير مصر سلعًا عالية الجودة مثل الفاكهة والخضروات والمستلزمات الطبية والملابس والأثاث والأجهزة المنزلية والمنتجات الكيماوية بينما تسعي الشركات البيلاروسية إلي دعم التعاون خاصة في مجالي التكنولوجيا والاستثمارات .





وأضاف تيرتنتييف - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم بمناسبة العيد القومي لبيلاروس الموافق غدا/ الجمعة / أن التجارة الثنائية شهدت تطورا ديناميكيا في السنوات الماضية حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30 في المائة عام 2019 لتتخطي 140 مليون دولار ، من بينها 116 مليون دولار صادرات بيلاروسية لمصر وصادرات مصرية لبيلاروسيا بقيمة 26 مليون دولار.





وأوضح أن التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) نتج عنه تراجع طفيف للتجارة بين البلدين خلال الفترة من يناير إلي مايو الماضي ومع ذلك نري وجود إمكانيات لدعم الصادرات المصرية في السوق البيلاروسي خاصة المنتجات البلاستيكية والحلويات والفواكهة المجمدة والأدوية وبعض أنواع الخضروات والمنسوجات .





وعن مشروعات التعاون بين البلدين ، قال إن بلاده تعتبر مصر بوابة للمنتجات البيلاروسية للمنطقة والقارة الأفريقية وقد تم بالفعل اقامة مشروعات للإنتاج المشترك للشاحنات والجرارات والآلات الزراعية والبناء مؤكدًا على الاهتمام بمواصلة التعاون مع الشركاء المصريين لتطوير خطوط الإنتاج المشترك.





وأشار إلي أنه تم التوقيع علي عدد كبير من العقود ومذكرات التفاهم لإقامة مصانع تجميع صناعية ودعم التبادل التكنولوجي والتجارة المشتركة في أفريقيا خلال الاجتماع لمجلس الاعمال البيلاروسي – المصري الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة في فبراير الماضي موضحا أنه تم الاتفاق علي التوسع في إنشاء خط الانتاج الثاني للجرارات في مصر واستمرار الخطوات التي تهدف إلي انشاء الانتاج المشترك لمحركات الديزل بالتوازي مع الجرارات.





وتابع قائلا:- إن كلا الجانبين يبحثان حاليا مشروعا ضخما جديدا وهو تحديث المؤسسات الصناعية المصرية بمساعدة الخبرة والتكنولوجيا البيلاروسية وقد تم تسليم المقترحات حول هذا الملف لتدرسها السلطات المصرية مضيفا أن مينسك علي استعداد لتعزيز التعاون وتقاسم خبرتها في مجال الزراعة ، وقد تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتعاون في هذا المجال التي من المتوقع أن تعقد أول اجتماع لها بالفيديوكونفرانس في أقرب وقت ممكن .





وبشأن تبادل الزيارات بين المسئولين الكبار بالبلدين ، أكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمينسك في يونيو عام 2019 ثم تبعها زيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للقاهرة في فبراير الماضي ، تعتبران حجر الزاوية في العلاقات الثنائية لأنهما وفرت الفرصة لتبادل الآراء حول العلاقات الثنائية وقضايا الاجندة الدولية مضيفا أن تعزيز العلاقات الرسمية والشخصية لزعيمي كلا البلدين تعطي الضوء الأخضر للعديد من المشروعات في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والانسانية وغيرها .





وأوضح أن هناك زيارات متبادلة بين الوفود علي مستوي عال وخبراء من مصر وبيلاروسيا فضلا عن عقد المشاورات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في كلا البلدين، مشيرا إلي أن السفارة نظمت عدة لقاءات عبر الفيديو كوانفرس بين مسئولين من البلدين في أعقاب لتفشي وباء كوفيد -19 .





وأضاف أنه تقرر العودة إلي أشكال التفاعل التقليدية مع بدء تخفيف القيود عالميا ونقوم حاليا بالاعداد لزيارات رفيعة المستوى لمينسك لوفود مصرية في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والسياحة ، مشيرا إلي أنه يتم الإعداد حاليا لزيارة مجموعة ثانية من الأطفال المصريين لزيارة المركز القومي التعليمي والترفيهي للاطفال في زوبروناك بنهاية هذا الصيف ؛ وقد قامت ادارة المركز باتخاذ كافة اجراءات السلامة الوقائية الطبية.





وفيما يتعلق بالتعاون العلمي ، قال إن هناك آفاقا واعدة لتعزيز التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي والفني وتكنولوجيا المعلومات حيث عقدت الندوة العلمية المصرية- البيلاروسية الثالثة في القاهرة في فبراير الماضي وهناك تعاونا بين الاكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مختلف المجالات .





وأضاف أن شركة شركة الطيران البيلاروسي( بيلافيا ) قررت بدء تسيير رحلات شارتر هذا الشهر إلي المنتجعات المصرية وهذا ما ينتظره المواطنين في بيلا روسيا الذين يشعرون بالسعادة للعودة إلي منتجعات شرم الشيخ والغردقة .. معربا عن ثقته من أن الجانب المصري سوف يتخذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة لتوفير اقامة آمنة وممتعة للسائحين .





وأشار إلي أن نحو 258 ألف سائح بيلاروسي زار مصر العام الماضي وهذا يمثل 26 في المائة من جملة السائحين البيلاروسيين الذين سافروا إلي الخارج وهذا يجعل مصر أكثر المقاصد شعبية لدي البيلاروسيين .. معربا عن أمله في يشهد هذا العام زيادة في أعدادهم في مصر .





وحول الاتحاد الأوراسي ، أكد دعم بلاده للجهود المبذولة لاعداد اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الاوراسي التي تضم في عضويتها بيلاروس مضيفا أن هذه الاتفاقية ستسهم في تسهيل شروط التجارة الثنائية لكلا الجانبين ... معربا عن أمله في استئناف عملية المفاوضات والتوقيع علي الاتفاقية في المستقبل القريب.



