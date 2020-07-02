بالكمامة والجوانتي.. طلاب الثانوية العامة يواصلون الامتحانات في أسيوط

توافد طلاب الثانوية العامة بأسيوط اليوم "الخميس" على اللجان لأداء الامتحانات مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا) لشعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.





وقامت لجان الأمن الداخلي باللجان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للطلاب من خلال قياس درجات الحرارة للطلاب والمرور من داخل بوابات التعقيم وارتداء الواقيات وتوزيع الجيل المعقم للطلاب قبل دخول الامتحانات.





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كما قام الأمن الإداري باللجان بتفتيش الطلاب لمنع دخول أجهزة الموبايل وأي متعلقات تخص مواد الامتحانات.







فيما قام عدد كبير من الطلاب بتسليم امتحانات البوكليت لمواد التربية الدينية والإحصاء والتربية الوطنية قبل دخول الامتحانات.

ومن جهته قال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام بلغ أكثر من 27 الف و400 طالب وطالبة بينهم 73 طالبا بمدرسة stem و9 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على 94 لجنة بينهم لجنة مكفوفين ولجنة سجن.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على التأكيد على رؤوسا للجان بدخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تذليل كل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم.





جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.





كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).





وقد التزمت جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تمرير الطلاب على بوابات التعقيم الالكترونية، ثم تم قياس الحرارة بكواشف الحرارة، ثم تم تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات وأغطية الأحذية، ثم انتظر الطلاب تحت مظلات مخصصة لهم في أماكن متباعدة لحين بدء موعد الامتحان 10 صباحا.