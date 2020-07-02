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أخبار العالم

فرنسا تهاجم تركيا بسبب أعمالها العدائية في ليبيا.. وتحذرها من استخدام إحداثيات الناتو

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:10 ص
وزيرة الدفاع الفرنسية
وزيرة الدفاع الفرنسية
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محمد علي
أصبت فرنسا غضبها على تركيا وحكومة رئيسها رجب أردوغان، محذرة من خطورة ما تقوم به في ليبيا، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إحياء قنوات التواصل مع روسيا لحل الأزمات في مناطق الجوار، كما اعتبرت وزيرة دفاعه، أن باريس لا تتجاهل دور روسيا في أزمة ليبيا وخارجها.

‏لكن ومن اجتماعٍ في بروكسل، اعتبرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، إن قوتين غير عربيتين تفرضان إرادتهما في ليبيا وهو أمر غير مقبول.

وطالبت  وزيرة الجيوش الفرنسية، بحظر استخدام تركيا إحداثيات الناتو بعملياتها خارج الحلف.

‏واعتبرت الوزيرة  سلوك الفرقاطة التركية إزاء نظيرتها الفرنسية عدائية وغير مقبول.

وذكرت وزيرة الدفاع الفرنسية إن النزاع في ليبيا يشهد مرحلة السورنة وآلاف السوريين يقاتلون في ليبيا.

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