661 ألفا و165 حالة كورونا.. روسيا الثالثة على العالم في عدد الإصابات

في حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، أعلنت روسيا عن تسجيل إصابات جديدة بالوباء، لتواصل بذلك التصدر في الترتيب العالمي بعد أمريكا والبرازيل.





وقالت وزارة الصحة الروسية، إنها رصدت 6760 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع حصيلة البلاد إلى 661 ألفا و 165 حالة.





وذكرت أنها رصدت أيضًا 147 وفاة، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 9663 حالة.





وتسعى روسيا إلى مكافحة الوباء، وحصر الحالات والتي شهدت بالفعل تحسنًا، حيث كانت تسجل يوميًا 10 آلاف حالة لتنخفض إلى أقل من 7 آلاف حالة.



