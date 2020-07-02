AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

661 ألفا و165 حالة كورونا.. روسيا الثالثة على العالم في عدد الإصابات

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
في حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، أعلنت روسيا عن تسجيل إصابات جديدة بالوباء، لتواصل بذلك التصدر في الترتيب العالمي بعد أمريكا والبرازيل. 

وقالت وزارة الصحة الروسية، إنها رصدت 6760 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع حصيلة البلاد إلى 661 ألفا و165 حالة. 

وذكرت أنها رصدت أيضًا 147 وفاة، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 9663 حالة.  

وتسعى روسيا إلى مكافحة الوباء، وحصر الحالات والتي شهدت بالفعل تحسنًا، حيث كانت تسجل يوميًا 10 آلاف حالة لتنخفض إلى أقل من 7 آلاف حالة. 

ويقول الخبراء إن المطمئن في أي بلد يواجه الجائحة هو عدد المتوفين، وهو عدد أقل في روسيا من أمريكا أو البرزايل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رقم صادم.. روسيا تسجل 5849 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تركيا: 1983 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 124.3 ألف.. و78 وفاة بإجمالي 3336

لليوم الرابع على التوالي.. روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة كورونا خلال 24 ساعة

المغرب: 62 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7495 حالة

المغرب: 44 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7910 حاﻻت

بتسجيل 53 حالة.. تراجع جديد في عدد وفيات كورونا بـ إيطاليا

ترشيحاتنا

أنواع الحشرات التي يجوز قتلها.. وحكم التخلص من النحل والنمل؟ الإفتاء توضح

مسلسل الامبراطور .. إنعام محمد على: أحمد زكى لم يكن له دور مؤثر فى الحياة الفنية

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

فيديوجراف.. عمرو الليثي أنهى علاقته بـ قناة النهار لهذا السبب

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

في ذكرى وفاة عزت أبوعوف.. محمد فؤاد: كم كنت عظيما كإنسان وفنان معي

AdvertisementS

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

بعد فرز الأصوات.. نحو 80% من الناخبين الروس يؤيدون بقاء بوتين لـ 2036

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

فيديوجراف.. عمرو الليثي أنهى علاقته بـ قناة النهار لهذا السبب

الإقعاء طريقة جلوس نهى الرسول عنها في الصلاة

أخبار التوك شو.. بندق العبيط يبكي على الهواء.. وتعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الإرهابي خالد عبد الله.. والكهرباء توجه عدة نصائح للمواطنين قبل العمل بالأسعار الجديدة

أنواع الحشرات التي يجوز قتلها.. وحكم التخلص من النحل والنمل؟ الإفتاء توضح

الغلق عقوبة المخالفين.. الأوقاف تحذر من فتح المساجد لصلاة الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور