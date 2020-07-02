للاطمئنان على سير الامتحانات.. محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من لجان الثانوية العامة

رافق المحافظ، خلال جولته، الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام.



واطمأن محافظ كفر الشيخ، خلال حديثه مع طالبات مدارس بيلا بلجنة مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية عن تيسير أعمال انتقالهن من مدينة بيلا وقراها عبر الأتوبيسات التي تم توفيرها لهن.





وشملت جولة محافظ كفر الشيخ، تفقد لجان مدرسة السلام الابتدائية، ومدرسة المنتزه للتعليم الأساسي، ومدرسة سعد زغلول، وحيط عدد من اللجان الأخرى عقب بدء الامتحان وهي لجنة المدرسة الحديثة.



وقال اللواء جمال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم المتابعة مع غرف العمليات بالمحافظة، وذلك لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكدًا حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة مدارس مراكز ومدن المحافظة.



وأضاف أنه وجه بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، حفاظًا على سلامتهم.