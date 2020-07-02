صعود جماعي لمؤشرات الأسواق الأوروبية مقتفية أثر نظيرتها الآسيوية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بدعم من آمال حيال لقاح لفيروس "كوفيد-19"، ترقبا لبيانات اقتصادية أمريكية بعد عدة تقارير مشجعة حول بداية التحسن الاقتصادي حول العالم.





وصعد مؤشر "ستوكس يوروب600" بنحو 1.25% إلى 365 نقطة، كما صعد "كاك" الفرنسي بنسبة 1.74% عند 5012 نقطة.





وزاد "فايننشيال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.96% إلى 6217 نقاط، وأضاف "داكس" الألماني نحو 2% إلى 12514 نقطة.





كما تلقى المستثمرون دعما من بيانات إيجابية حول لقاح "فايزر" و"بيو تيك" المحتمل لعلاج فيروس "كورونا"، إذ أكدت الشركة الأمريكية نجاح أولى التجارب السريرية للمصل وظهور أجسام مضادة.



