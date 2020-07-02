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أخبار العالم

صعود جماعي لمؤشرات الأسواق الأوروبية مقتفية أثر نظيرتها الآسيوية

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بدعم من آمال حيال لقاح لفيروس "كوفيد-19"، ترقبا لبيانات اقتصادية أمريكية بعد عدة تقارير مشجعة حول بداية التحسن الاقتصادي حول العالم.

وصعد مؤشر "ستوكس يوروب600" بنحو 1.25% إلى 365 نقطة، كما صعد "كاك" الفرنسي بنسبة 1.74% عند 5012 نقطة.

وزاد "فايننشيال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.96% إلى 6217 نقاط، وأضاف "داكس" الألماني نحو 2% إلى 12514 نقطة.

كما تلقى المستثمرون دعما من بيانات إيجابية حول لقاح "فايزر" و"بيو تيك" المحتمل لعلاج فيروس "كورونا"، إذ أكدت الشركة الأمريكية نجاح أولى التجارب السريرية للمصل وظهور أجسام مضادة.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن بيانات معدل البطالة في منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم وسط توقعات بارتفاعه إلى 7.9%، كما ستكشف الولايات المتحدة عن تقريرها للوظائف عن يونيو وتشير التقديرات إلى أن معدل البطالة سيواصل تراجعه إلى 12.4%.
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