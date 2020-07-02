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حوادث

شاهد.. رفع إشغالات سوق المنهل بالمنطقة التاسعة في مدينة نصر

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:31 م
رفع اشغالات سوق المنهل
رفع اشغالات سوق المنهل
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كتب محمد صبرى
في إطار الجهود اليومية المبذولة لرفع كفاءة شوارع حي مدينة نصر والتصدي للمخالفات والإشغالات ، قاد صباح اليوم الخميس العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر والعقيد هيثم منير بشرطة المرافق بالقاهرة حملة موسعة لتطهير سوق المنهل بالمنطقة التاسعة فى مدينة نصر من كافة الإشغالات.

وشملت الحملة رفع كفاءة وإزالة الإشغالات والمخالفات العشوائية بمنطقة السوق بالكامل ، بعد تعدد شكاوى الأهالى بالمنطقة من التلوث البيئى .

 ويهيب العميد أحمد أنور بالجميع الالتزام بالحفاظ على املاك الدولة تجنبا للمساءلة القانونية والعرض الفورى على النيابة المختصة.
شاهد.. رفع إشغالات سوق المنهل بالمنطقة التاسعة في مدينة نصر
شاهد.. رفع إشغالات سوق المنهل بالمنطقة التاسعة في مدينة نصر
شاهد.. رفع إشغالات سوق المنهل بالمنطقة التاسعة في مدينة نصر
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