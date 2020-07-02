شاهد.. رفع إشغالات سوق المنهل بالمنطقة التاسعة في مدينة نصر

في إطار الجهود اليومية المبذولة لرفع كفاءة شوارع حي مدينة نصر والتصدي للمخالفات والإشغالات ، قاد صباح اليوم الخميس العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر والعقيد هيثم منير بشرطة المرافق بالقاهرة حملة موسعة لتطهير سوق المنهل بالمنطقة التاسعة فى مدينة نصر من كافة الإشغالات.





وشملت الحملة رفع كفاءة وإزالة الإشغالات والمخالفات العشوائية بمنطقة السوق بالكامل ، بعد تعدد شكاوى الأهالى بالمنطقة من التلوث البيئى .





ويهيب العميد أحمد أنور بالجميع الالتزام بالحفاظ على املاك الدولة تجنبا للمساءلة القانونية والعرض الفورى على النيابة المختصة.